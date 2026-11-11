Finanzminister Scott Bessent muss wegen drohender Angriffe aus dem Iran zu einem Militärstützpunkt wegziehen, während die USA die Sanktionen gegen Teheran verstärken.

Am 7. Juli kündigte Präsident Donald Trump während eines Nato-Gipfels die Auflösung der Waffenruhe im Nahen Osten an. Seitdem fliegen die USA täglich Angriffe gegen den Iran. In der Folge drohen Drohneneinsätzen Österreich und Israel, während der Iran mit Raketenangriffen auf Nachbarländer antwortet.

Sicherheitsumstände für US-Finanzminister

Finanzminister Scott Bessent zog sich in dieser angespannten Situation von seinem privaten Wohnsitz in der Region Washington ab und zog zu einem Militärstützpunkt. Offizielle Quellen bestätigten die Maßnahme, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Bessent ist damit der dritte hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der den Schritt einer persönlichen Wohnung verlegt hat, nach Aussenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

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Sanktionen gegen Iran verstärken Militärkampagne

Bessent ist verantwortlich für die Einführung und Durchsetzung der Sanktionen gegen Teheran. Im August kündigte er ein "wirtschaftliches Ersticken" des Iran an, indem er eine Reihe weiterer Sanktionen setzte. Das Finanzministerium friert iranische Vermögenswerte in den USA ein und arbeitet an einer umfassenden Wirtschaftskontrolle. Ein Sprecher betonte, dass Bessent sich nicht von den Drohungen des iranischen Regimes einschüchtern lasse und entschlossen sei, die Maßnahmen zu beenden.

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Auswirkungen auf internationale Flüge und Handelsrouten

Aufgrund der immer wieder zunehmenden Gefährdung in der Region hat Swiss in Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 ausgesetzt. Gleichzeitig wird das erweiterte Flugangebot zwischen Zürich und Delhi zum 2. Dezember wieder eingeführt. Der Sicherheitsdruck an den seefahrerischen Routen, besonders in der Hormusstraße, hat die Luftfahrtindustrie vor neue Herausforderungen gestellt.

Konflikt in der Persischen Golfregion eskaliert

Am Dienstag vor 19 Seemeilen nordöstlich der omanischen Küste wurde ein Tanker von einem Projektil getroffen, wie die britische Marineorganisation MTO auf Twitter meldet. Die Crew sei unversehrt und es gebe noch keine Umweltschäden. Der Angriff ereignete sich in der Hormusstraße, vermutlich durch iranische Truppen. Kurz darauf fuhr General Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister, zur Presse, die die Kontrolle der USA über die Hormusmeerenge betonte und die Truppen Teherans als verheerend bezeichnete.