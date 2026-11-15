US-Finanzminister Scott Bessent verlangt, dass Nvidia den neuen CEO extern sucht. Exner Chef Rene Haas gilt als möglicher Kandidat, während interne Hoffnungen auf Nico Caprez schwinden.

Der US-Finanzminister Scott Bessent hat klare Worte gefunden, wer den Nachfolger von Jensen Huang als Chef von Nvidia werden sollte. Bessent forderte in der Fernsehsendung Sunday Morning Futures der US-Nachrichtensender Fox News eindringlich, dass das Technologieunternehmen den neuen Chief Executive Officer zwingend außerhalb des eigenen Unternehmens suchen muss. Dieser Aufruf markiert eine deutliche Weichenstellung für die zukünftige Führungsspitze des Halbleiterkonzerns.

Externe Führung als notwendiger Umbruch

Die Forderung von Finanzminister Bessent basiert auf der Überzeugung, dass Nvidia einen drastischen Wandel benötigt, um aus der aktuellen Krisensituation zu entkommen. Der 64-Jährige argumentierte, dass die internen Verhältnisse und die vorangegangenen Skandale eine neue, unvoreingenommene Perspektive erfordern. Er betonte, dass man nicht einfach den nächstbesten Kandidaten aus den eigenen Reihen befördern dürfe, sondern dringend einen fundamentalen Wandel im Management erzwingen müsse, um das Vertrauen der Märkte und Stakeholder wiederherzustellen.

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Dieser außenpolitische Druck kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Öffentlichkeit intensiv über die Identität des Nachfolgers diskutiert. Jensen Huang, der 63-jährige Gründer und langjährige CEO von Nvidia, ist am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer Skandalaffären von seinem Amt zurückgetreten. Die Gründe für den Rückzug sind schwerwiegend und betreffen nicht nur geschäftliche Fehlleistungen, sondern auch persönliche Verstöße, die das Image des Unternehmens stark beschädigt haben.

Rene Haas und Nico Caprez im Fokus

Innerhalb der Tech-Branche und unter Beobachtern der Nachfolgedebatte stehen zwei Namen besonders im Raum, die jedoch unterschiedliche Chancen auf das Amt haben. Ein Bericht der Financial Times deutet darauf hin, dass der Verwaltungsrat bereits Gespräche mit Rene Haas geführt hat, dem aktuellen Chef des Chipdesigners Arm. Haas, der seit Februar 2022 Arm leitet und seit April 2026 auch das internationale Geschäft des Mehrheitsaktionärs SoftBank leitet, hatte zwischen 2006 und 2013 selbst bei Nvidia gearbeitet. In dieser Zeit war Jensen Huang sein Mentor, und die beiden pflegen bis heute enge Beziehungen zu Huang und mehreren Mitgliedern des Nvidia-Verwaltungsrats.

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Parallel dazu kursieren Gerüchte über Nico Caprez, den Ehemann von Madison Huang, der Tochter von Jensen Huang. Caprez war professioneller Skirennfahrer und arbeitete anschließend bei der Boston Consulting Group, bevor er seinen MBA an der London Business School absolvierte. Dort lernte er Madison Huang kennen, die er im September 2026 in Hawaii heiratete. Vor dieser Beziehung war Caprez fast zehn Jahre lang mit der Schweizer Skifahrerin Wendy Holdener liiert. Einige Mitarbeiter beschreiben Caprez als zentrale Figur für das weltweite Wachstum der KI-Infrastruktur, doch es gibt keine offiziellen Bestätigungen einer Kandidatur seitens des Unternehmens.

Interimslösung und offizielle Distanzierung

Bis zu einer offiziellen Entscheidung über die langfristige Nachfolge übernimmt Colette Kress die interimistische Führung. Die 59-jährige Finanzchefin von Nvidia führt den Konzern weiter, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht bestätigte. Kress behält ihren Posten als Finanzvorstand, was Stabilität in den täglichen Geschäften sichern soll, während der Verwaltungsrat die langfristigen strategischen Optionen prüft. Nvidia hat sich bisher offiziell nicht zur konkreten Nachfolgeregelung geäußert, was Unsicherheit in der Branche schürt.

Auch Arm, das Unternehmen von Rene Haas, hat sich distanziert. Das britische Chipdesigner-Unternehmen lehnte einen Kommentar zur Berichterstattung der Financial Times ab und bestätigte weder noch dementierte es offiziell, dass Haas für den Nvidia-Job kandidiert. Nvidia wiederum erklärte gegenüber der Zeitung, dass es sich derzeit noch in der Phase der Auswahl eines Personalberaters befinde und mit keinem einzelnen Kandidaten formelle Gespräche aufgenommen worden seien. Diese Aussage dient vermutlich dazu, den Markt zu beruhigen und spekulativen Gerüchten entgegenzuwirken.

Skandalumstände und politische Implikationen

Hinter dem Führungswechsel stehen schwerwiegende Vorwürfe, die die Karriere von Jensen Huang beendeten. Medienberichte zufolge war Huang in mehrere außereheliche Affären verwickelt, darunter auch eine Beziehung mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Ereignisse haben nicht nur das persönliche Leben des Managers, sondern auch die Reputation des weltweit wertvollsten Technologieunternehmens erheblich beschädigt. Die Forderung von US-Finanzminister Scott Bessent nach einer externen Lösung kann auch als Versuch gewertet werden, politische Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass die nächste Führungsspitze unabhängig von internen dynastischen oder loyalitätsbasierten Strukturen agiert.

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Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich der Verwaltungsrat tatsächlich an die Empfehlung des Finanzministers hält und den Suchprozess ausschließlich auf externe Kandidaten beschränkt. Sollte sich Nvidia doch für einen internen Aufsteiger entscheiden, müsste dies mit einer besonders starken Begründung gegen den Druck aus Washington und den Medien aufgewogen werden. Für die Branche bleibt abzuwarten, ob Rene Haas als erfahrener Manager mit historischem Band zu Huang die Wahl ist oder ob ein komplett neuer externaler Kandidat die Ära Huang beenden wird.