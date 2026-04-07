US-Demokraten fordern Amtsenthebung von Trump nach Drohungen gegen Iran

Nach den jüngsten Drohungen von Donald Trump gegen den Iran fordern US-Demokraten eine Amtsenthebung. Mehr als zwei Dutzend Kongressmitglieder unterstützen diese Forderung. Auslöser war eine besonders drastische Äußerung Trumps, der vor dem Untergang einer Zivilisation warnte. Neben einem Amtsenthebungsverfahren wird auch der 25. Verfassungszusatz in Betracht gezogen.

Nach den jüngsten, scharfen Drohungen von Präsident Donald Trump gegen den Iran , fordern mehrere US- Demokraten dessen Amtsenthebung . Recherchen zufolge unterstützen mittlerweile mehr als zwei Dutzend Kongressmitglieder diese Initiative. Auslöser für die erneuten Forderungen nach einem Amtsenthebung sverfahren war unter anderem eine besonders drastische Äußerung Trumps kurz vor dem Ende eines Ultimatums an den Iran .

Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social warnte er vor dem Untergang einer ganzen Zivilisation. Diese Aussage, sowie die generelle Rhetorik der letzten Wochen, sorgten sowohl international als auch innerhalb der Vereinigten Staaten für erhebliche Kritik und Besorgnis. Die politischen Gegner sehen in Trumps Worten eine unverantwortliche Eskalation und eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Die Befürworter hingegen verteidigen seine Position und argumentieren, dass seine klaren Worte notwendig seien, um den Iran zur Vernunft zu bringen und die Interessen der USA zu schützen. Neben einem klassischen Amtsenthebungsverfahren im Kongress, wie es bereits in der Vergangenheit initiiert wurde, verweisen einige Demokraten auch auf den 25. Verfassungszusatz. Dieser sieht vor, den Präsidenten für amtsunfähig zu erklären, wenn er seine Pflichten nicht mehr erfüllen kann. Die Anwendung dieses Zusatzartikels ist jedoch mit erheblichen Hürden verbunden und wurde in der Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie praktiziert. Dies liegt vor allem an den hohen Anforderungen, die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. Die rechtlichen und politischen Implikationen sind weitreichend und würden das Land in eine weitere Phase politischer Instabilität stürzen, die das ohnehin schon angespannte Klima weiter anheizen könnte. Voraussetzung für die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes wäre, dass Vizepräsident JD Vance und eine Mehrheit des Kabinetts Trump für unfähig erklären. Der Präsident könnte dem natürlich widersprechen, woraufhin letztlich der Kongress entscheiden müsste. Für eine endgültige Enthebung wären in beiden Kammern Zweidrittelmehrheiten nötig. Das bedeutet, dass die Demokraten auf erhebliche Unterstützung von Republikanern angewiesen wären – sowohl im Kongress als auch innerhalb der Regierung. Anzeichen für eine solche parteiübergreifende Zusammenarbeit gibt es gegenwärtig nicht. Das Weiße Haus reagierte erwartungsgemäß scharf auf die Forderungen und bezeichnete sie als lächerlich. Ein Sprecher verwies zudem darauf, dass Demokraten bereits vor Trumps Vereidigung über eine Amtsenthebung gesprochen hätten. Diese Aussage soll verdeutlichen, dass die aktuelle Forderung nach Amtsenthebung nichts Neues sei und lediglich eine Fortsetzung der politischen Auseinandersetzung darstelle, die mit seiner Präsidentschaft begann. Die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten ist tief gespalten, und die jüngsten Entwicklungen im Kontext der Beziehungen zum Iran drohen, diese Spaltung noch weiter zu vertiefen. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die Situation entwickelt und welche Auswirkungen die aktuellen Spannungen auf die politische Zukunft des Landes haben werden





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