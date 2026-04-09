US-Bürger auf den Bahamas nach Verschwinden seiner Frau verhaftet

Ein US-amerikanischer Staatsbürger wurde auf den Bahamas festgenommen, nachdem seine Frau von einem Boot gefallen ist und seit Samstag vermisst wird. Die Polizei ermittelt, während die Suchaktion eingestellt wurde.

Ein US-amerikanischer Staatsbürger wurde auf den Bahamas verhaftet, nachdem seine Ehefrau von einem Boot ins Wasser gefallen war und seit Samstag, Ortszeit, als vermisst gilt. Die Royal Bahamas Police Force gab bekannt, dass der 59-jährige Mann im Rahmen der laufenden Ermittlungen von der Polizei befragt wird. Nachdem die Frau, deren Alter mit 55 Jahren angegeben wird, von einem Boot auf den Bahamas verschwand, wurde der Ehemann in Gewahrsam genommen.

Die Polizei nannte den Namen des Verhafteten nicht, doch Medien berichteten unter Berufung auf Behördenquellen, dass es sich um den Ehemann der Vermissten handelt. In einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und von seinem Anwalt, Terrel A. Butler, verfasst wurde, heißt es, dass der Mann vollumfänglich mit den zuständigen Behörden kooperiert und jegliches Fehlverhalten von sich weist. Das Paar war auf einem kleinen Boot unterwegs, das sich vor dem Inselstaat, östlich des US-Bundesstaates Florida, befand, als sich das Unglück ereignete. Der Vorfall ereignete sich im Atlantik, in der Nähe von Elbow Cay, einer Insel der Abaco-Inseln, die im Norden der Bahamas liegt. Laut Angaben des Ehemannes fiel die Frau am Samstagabend, bei starkem Wind und rauer See, versehentlich vom Boot. Sie soll im Meer getrieben sein, wobei sie den Schlüssel des Bootsmotors bei sich trug. Der Ehemann gab an, er habe sich zum Ufer paddeln müssen und erst Stunden später die Vermisstenmeldung aufgegeben. Die Suchaktion, an der auch Rettungsteams der Bahamas und die US-Küstenwache beteiligt waren, wurde inzwischen eingestellt. \Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Umstände des Verschwindens der Frau. Neben den Suchmaßnahmen und der Befragung des Ehemannes werden auch weitere Beweismittel gesichert und ausgewertet. Die Behörden untersuchen alle relevanten Informationen, um die genauen Abläufe zu rekonstruieren und herauszufinden, ob ein Verbrechen vorliegt. Die Suche nach der vermissten Frau war von Anfang an durch schwierige Wetterbedingungen erschwert. Starker Wind und hohe Wellen machten die Suche im Meer für die Rettungskräfte gefährlich. Die Küstenwache und die lokalen Behörden setzten Boote, Hubschrauber und Flugzeuge ein, um die Küstengewässer und die umliegenden Inseln abzusuchen. Die Behörden prüfen weiterhin alle verfügbaren Informationen, darunter die Aussagen des Ehemannes und jegliche mögliche Hinweise auf ein Verbrechen. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden werden gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen, um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären und das Schicksal der Vermissten zu ermitteln.\Es gibt auch Berichte über frühere Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Ehepaar stehen. Die Tochter der vermissten Frau hat gegenüber dem US-Sender Fox News ausgesagt, dass ihr Vater ihre Mutter bereits einmal gewürgt und gedroht habe, sie über Bord zu werfen. Der Anwalt des Mannes, Terrel A. Butler, hat diese Aussagen jedoch zurückgewiesen und jegliche Vorwürfe gegen seinen Mandanten dementiert. Die Behörden werden diese Informationen im Rahmen ihrer Ermittlungen ebenfalls berücksichtigen. Die Ermittler prüfen die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen und werten alle relevanten Informationen aus, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Die Familie der Vermissten wurde über die laufenden Ermittlungen informiert und wird weiterhin über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden gehalten. Die zuständigen Behörden haben versichert, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und das Schicksal der vermissten Frau zu klären. Der Fall hat in den Medien große Aufmerksamkeit erregt und viele Fragen aufgeworfen. Die Öffentlichkeit verfolgt die Ermittlungen mit großem Interesse und erwartet eine rasche Aufklärung des Vorfalls





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