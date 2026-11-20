Massiver Rückgang an den US-Märkten drückt auch auf den Dax. Der S&P 500 verliert 5,61%, während Apple und Microsoft unter Druck geraten. Analyse der Ursachen.

Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnete einen signifikanten Einbruch von 5,61 Prozent und schloss bei 25'028,98 Punkten. Dieser fundamentale Verlust markiert einen Wendepunkt in der aktuellen Marktentwicklung, nachdem der Index am Vorvormittag noch von den positiven Signalen eines starken Börsengangs profitiert hatte. Die anfängliche Hoffnung auf eine Stabilisierung wich rasch einer tiefen Korrektur, die den gesamten technologischen Sektor erfasste. Trotz der hohen Erwartungen an die künstliche Intelligenz konnten die Unternehmen diese Vorschusslorbeeren in der aktuellen Phase der Unsicherheit nicht ausreichend rechtfertigen, um die Kurse aufrechtzuerhalten. Die Anleger zogen sich nun massenhaft in sichere Häfen zurück.

Kursverlauf und Wochenverluste am US-Markt

Der Index erlitt auf Wochensicht einen weiteren Verlust von 10,4 Prozent. Der relative Verlust in dieser kurzen Zeitspanne verdeutlicht die aggressive Verkaufsdruckphase, in der sich die Märkte befinden. Seit dem Höchststand im Oktober ist der Index nun um 20 Prozent eingebrochen, was eine klare Korrektur von den zuvor erreichten Rekordständen darstellt. Diese Entwicklung zeigt, dass die anfängliche Euphorie der letzten Monate einer nüchternen Bestandsaufnahme Platz gemacht hat. Die Märkte reagieren hiermit auf die sich ändernden makroökonomischen Rahmenbedingungen und die gestiegene Volatilität in den technologischen Sektoren.

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Auch der deutsche Leitindex Dax folgte dem globalen Trend und verlor in der Industriekomponente 1,93 Prozent auf 48.147,33 Zähler. Der Wochenverlust für den Dax weitete sich damit auf insgesamt acht Prozent aus. Experten betonen, dass es sich hierbei nicht mehr um einfache Gewinnmitnahmen handelt. Stattdessen wird bei einigen als überbewertet eingestuften Technologiewerten die Luft systematisch aus den Bewertungen gelassen, bevor neue Käufer in den Markt zurückkehren könnten. Die derzeitige Phase wird von vielen Beobachtern als breiterer Ausverkauf interpretiert.

Flucht in sichere Häfen und Inflation

Der Verkaufsdruck hat sich deutlich über die reinen Technologieaktien hinaus ausgeweitet. Anleger fliehen in diesem Szenario in globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle, was paradox erscheint, aber die Flucht in absolute Sicherheit widerspiegelt. Gleichzeitig konzentrieren sich die Käufe stark auf amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar als Währungssicherungen. Ein Marktexperte wies darauf hin, dass die unangenehme Parallele zu den Marktereignissen aus dem Jahr 2018 immer schwerer zu ignorieren sei.

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Ein entscheidender Unterschied zur vergangenen Krise besteht jedoch in der aktuellen Inflationslage. Die Inflation liegt diesmal über drei Prozent, was der US-Notenbank (Fed) deutlich weniger Spielraum lässt, um auf den Märkten einzugreifen. Die Möglichkeit, die Wall Street durch aggressive geldpolitische Massnahmen vor den eigenen Exzessen zu retten, ist aufgrund der anhaltenden Preisdynamik eingeschränkt. Diese Situation zwingt die Investoren dazu, ihre Bewertungen der zukünftigen Zinsentwicklung und der Unternehmensgewinne drastisch anzupassen. Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik treibt die Volatilität weiter nach oben.

Apple und Microsoft: Bilanzuntersuchung und KI-Agenten

Die technologischen Giganten Apple und Microsoft stehen im Fokus der negativen Marktdynamik. Microsoft geriet zusätzlich unter Druck, nachdem ein Bericht bekannt wurde, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens untersucht. Diese Nachricht löste einen weiteren Kursrückgang der Aktien um knapp 14 Prozent aus. Die Anteile fielen auf 125,84 Dollar, was den tiefsten Stand seit Mai 2025 darstellt. Der Wochenverlust von fast 23 Prozent ist der höchste seit dem Jahr 2008. Gegenüber dem Rekordkurs von rund 243 Dollar Anfang Oktober hat sich der Wert des Unternehmens nahezu halbiert.

Apple verlor an seinem zweiten Handelstag neun Prozent auf 88,91 US-Dollar. Damit gab das Unternehmen einen grossen Teil seines 17-prozentigen Gewinns vom Vortag wieder ab, blieb jedoch weiterhin über seinem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Raumfahrt- und KI-Konzern strebt mit der Entwicklung eines eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigt, den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an. Konkurrenten wie Anthropic und OpenAI sind in diesem Bereich bereits aktiv, was den Wettbewerbsdruck erhöht. Trotz der Kurseinbrüche bleibt die langfristige Strategie der Unternehmen auf künstliche Intelligenz fokussiert.

Gewinner im Crash und sektorale Differenzierung

Nicht alle Sektoren litten unter dem allgemeinen Einbruch. Die Softwarefirma Interactive verzeichnete einen leisen Plus von 0,7 Prozent. Der Kursanstieg wurde dabei davon getrieben, dass das jüngst lancierte Videospiel Grand Theft Auto VI am ersten Verkaufstag einen Rekordumsatz erzielte. Dieser positive Umsatzbericht wirkte als isolierter positiver Faktor, der die negativen Stimmungslage im Technologie-Sektor zeitweise überlagerte. Solche unternehmensspezifischen Erfolge bieten in Zeiten von Makro-Unsicherheit vorübergehende Zufluchtsorte für Investoren.

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Auch die Modekette und der Krankenversicherer UnitedHealth zeigten sich resilienter gegenüber den allgemeinen Marktschwankungen. Beide Unternehmen profitierten mit Kursgewinnen von 2,6 beziehungsweise 2,8 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten der TD Cowen. Zuvor hatten die Aktien unter Ängsten wegen einer geplanten Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer gelitten. Die Entwarnung der Analysten bezüglich dieser regulatorischen Risiken half den Werten, sich von den jüngsten Tiefs seit Juli zu erholen. Analysten lobten zudem die Markenstärke der Modekette, wobei selbst ein etwas gesenkter Umsatzausblick den Anteilen nichts anhaben konnte.