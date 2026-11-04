US-Börse: Demokraten-Sieg treibt S&P 500 und Gesundheitsaktien

Der S&P 500 steigt nach den US-Zwischenwahlen auf neue Höhen. Demokraten gewinnen Kontrolle im Kongress, was Aktien von Elevance und Centene sowie Erneuerbare-Energien-Anbieter beflügelt.

Der US-Leitindex S&P 500 hat am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten überschritten. Ein Anstieg von fast zwei Prozent schloss den Index bei exakt 15.022,85 Punkten. Dieser Meilenstein markiert einen signifikanten Wendepunkt für die amerikanischen Finanzmärkte und spiegelt die breitere Euphorie der Anleger wider, die auf die politischen Ergebnisse der jüngsten Wahlen reagieren.

Marktreaktion auf demokratischen Wahlsieg

Die Investoren reagierten euphorisch auf den klaren Sieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen. Der Leitindex DOW Jones gewann weitere 2,13 Prozent und notierte bei 28.780 Punkten. Dies erfolgte nach einer schwächelnden Performance des Vortags und einer leichten Erholung nach einer dreitägigen Talfahrt. Die allgemeine Marktstärke drängte die deutlichen Kursverluste bei Halbleiteraktien in den Hintergrund, die vor Angst vor einer stärkeren Regulierung im KI-Sektor entstanden waren.

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Gewinne für Gesundheits- und Energieaktien

Aktien von Konkurrenten wie Elevance und Centene stiegen um bis zu sechs Prozent. Diese Gewinne basieren auf der Hoffnung der Investoren auf mehr staatliche Zuschüsse für den Gesundheitssektor unter einer demokratisch geführten Regierung. Die Demokraten haben sich traditionell für eine allgemeine Gesundheitsversorgung eingesetzt, was höhere staatliche Ausgaben für diesen Sektor bedeuten könnte. Auch Anbieter erneuerbarer Energien profitierten stark, da Anleger darauf setzten, dass die Demokraten die Förderung von Ökostrom-Projekten ausweiten werden. Die Papiere des Solarunternehmens stiegen um rund elf Prozent.

Politische Verschiebung und regulatorische Risiken

Bei den Wahlen zur Mitte der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump verlor dessen republikanische Partei die Mehrheit in beiden Kongresskammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Zudem eroberten die Demokraten Gouverneursposten in mehreren Bundesstaaten ab, darunter in Texas, wo die Republikaner traditionell stark sind. Volkswirte argumentieren, dass Washington in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt bleibt, was die Wahrscheinlichkeit drastischer Veränderungen der Konjunkturaussichten begrenzt. Dies dürfte es für den republikanischen Präsidenten Donald Trump künftig schwieriger machen zu regieren.

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Rückgang bei Gefängnisbetreibern und Ölpreisen

Der Sieg der Demokraten hat die Aktien der US-Gefängnisbetreiber The und GEO auf eine Talfahrt geschickt. Die Titel verloren vorbörslich rund sieben bzw. fünf Prozent. Beide Aktien hatten seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump vor zwei Jahren stark zugelegt, da sein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderung die Nachfrage nach Haftanstalten erhöht hatte. Der Aktienkurs von The hatte sich seit Trumps Wahlsieg im November 2024 mehr als verdoppelt, während der von GEO um fast 86 Prozent zugelegt hatte. Gleichzeitig rutschten auch Titel von Betreibern von Rechenzentren ab, da Anleger mit Gegenwind wegen möglicher Fortschritte bei Friedensbemühungen rechnen.

Ölmarkt unter geopolitischem Druck

Ein Barrel der Referenzsorte Brent stand zuvor höher, ist die Notierung mittlerweile um etwa 14 Prozent gefallen. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs keimten nach Medienberichten über Interimsvereinbarungen zwischen den USA und dem Iran auf. Nach iranischen Angaben sollen vier Tanker in der Straße von Hormus auf Seminen gefahren und zerstört worden sein. Geopolitische Risiken konnten den Ölpreisen nur im frühen Handel Auftrieb verleihen. Die überraschend deutliche Niederlage der Republikanischen Partei sei keine Garantie für eine Entspannung der Lage, sagte Ashford. Dann werde sich zeigen, ob es am Ölmarkt eine echte Entspannung gebe.