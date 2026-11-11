US-Bericht wirft schwere Vorwürfe gegen die Justiz in Jeffrey Epstein-Fall

Ein Untersuchungsbericht des US-Kongresses beschuldigt die Ermittlungsbehörden, die Verbrechen des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nicht zu verhindern, sondern ihn sogar zu schützen.

Ein neuer Untersuchungsbericht beschuldigt die US-Justiz, die Verbrechen des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nicht zu verhindern, sondern ihn sogar zu schützen. Laut dem Bericht hätten Ermittler und Staatsanwälte das Potenzial besessen, Epsteins Verbrechen zu stoppen, bevor sie begannen.

Ein umstrittener Deal von 2007

In einem umstrittenen Deal von 2007 entschied die Bundesstaatsanwaltschaft in Florida, von einer Anklage gegen Epstein Abstand zu nehmen. In diesem Deal wurde Epstein auf Verbrechen in Florida nicht verurteilt, aber die Ermittlungen gegen ihn wurden nicht auf andere Bundesstaaten ausgedehnt.

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Der Bericht behauptet, dass der Deal Epstein ermöglichte, sein missbräuchliches Treiben in Florida weiterzuführen, obwohl man wusste, dass er weiterhin missbrauchte.

Laut Bericht missbrauchte Epstein während seiner Haftlockerungen weiterhin Frauen

Der Bericht des Kongresses enthält Zeugenaussagen, Regierungsunterlagen und Finanzdokumente, die bestätigen, dass Epstein missbrauchte Frauen missbrauchte, während er in Haft war.

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Einige der Fehler, die der Bericht darlegt, können auf schlechte Entscheidungen zurückgeführt werden. Andere mögen auf die weitreichenden Einflüsse Epsteins beruhen haben, die ihn schützten.

Verantwortliche der US-Justiz

Der republikanische Ausschussvorsitzende des US-Kongresses, James Comer, findet die Vorwürfe sehr alarmierend. Er sagt: "Epstein konnte ungestraft handeln, geschützt und begünstigt durch seine mächtigen Kontakte und durch ein Justizsystem, das seine Opfer immer wieder im Stich liess."

Neue Untersuchungen und Vorwürfe

Der Bericht empfiehlt, dass neue Untersuchungen durchgeführt werden sollen, um herauszufinden, ob die US-Justiz ihre Pflichten im Umgang mit Epstein nicht erfüllt hat und ob der Fall noch weitere Rechtsanwälte in die Pflicht zieht.