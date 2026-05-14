US-Außenminister Rubio sieht China als grösste Herausforderung und wichtigste Beziehung

Marco Rubio, US-Außenminister, sieht China geopolitisch als grösste Herausforderung für sein Land, gleichzeitig aber als die wichtigste Beziehung, die wir pflegen müssen, sagte er dem Sender Fox News an Bord des Regierungsfliegers Air Force One auf dem Weg nach China. Rubio begleitet US-Präsident Donald Trump, der in Peking heute Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping führt.

US-Außenminister Marco Rubio sieht China geopolitisch als grösste Herausforderung für sein Land, gleichzeitig aber als die wichtigste Beziehung, die wir pflegen müssen, sagte er dem Sender Fox News an Bord des Regierungsfliegers Air Force One auf dem Weg nach China .

Rubio begleitet US-Präsident Donald Trump, der in Peking heute Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping führt. China sei ein 'grosses, mächtiges Land', sagte Rubio. Er sprach von kollidierenden Interessen beider Länder, ohne dabei Details zu nennen. Er sagte, 'um Kriege zu vermeiden und Frieden und Stabilität in der Welt zu wahren', müssten diese Interessen in Einklang gebracht werden.

Die USA hätten China bereits klargemacht, dass jede Unterstützung für den Iran der Beziehung zu den Vereinigten Staaten 'offensichtlich' schaden würde. Das sei auch ein Aspekt, der in den Gesprächen in Peking Thema sein werde. China gehört zu den wichtigsten Partnerländern des Irans, den es etwa wirtschaftlich unterstützt. In Washington wird das nicht gerne gesehen: Das US-Finanzministerium hatte zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Zugang zu US-Technologie und Daten haben





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Marco Rubio US-Außenminister Geopolitische Herausforderung Importanteste Beziehung US-Präsident Donald Trump Chinesische Staats- Und Parteichef Xi Jinping Kollidierende Interessen Kriege Vermeiden Frieden Und Stabilität In Der Welt China-Iran-Beziehung US-Finanzministerium Sanktionen Gegen Chinesische Firmen Unerlaubten Zugang Zu US-Technologie Und Daten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China-Regierung erlaubt US-Außenminister Einreise nach China trotz SanktionenDie chinesische Regierung hat US-Außenminister Marco Rubio trotz chinesischer Sanktionen gegen ihn erlaubt, nach China zu reisen, nachdem er in seiner Zeit als US-Senator für Menschenrechte bei China-Themen aufgetreten war.

Read more »

Aussenminister beraten in Chisinau über Gericht zum Ukraine-KriegUkraine, Migration und ausländische Einflussnahme stehen auf der Agenda der Ministerinnen und Minister des Europarats am Freitag in Chisinau. Die Schweizer Delegation wird gemäss dem Aussendepartement durch Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis geleitet.

Read more »

USA und China streiten sich um die Strasse von Hormus - Marco Rubio hofft auf Unterstützung aus ChinaDie USA und China streiten sich um die Strasse von Hormus, eine wichtige Verkehrsroute für Öl und Gas. Marco Rubio, Außenminister der USA, hofft auf Unterstützung aus China, um die Situation zu lösen. China hat mehrere Gründe, warum es an einer Lösung der Situation in der Meerenge interessiert ist, wie Rubio betont hat. Gleichzeitig hat Chinas Wirtschaft Exportorientierung und leidet unter den weltweiten wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise in der Meerenge, da andere Länder in der Folge weniger chinesische Produkte kaufen würden.

Read more »

Rubio: USA setzen bei Strasse von Hormus auf Hilfe aus ChinaZwischen den USA und dem Iran scheint eine Einigung nicht nahe zu sein. Alle Augen sind aktuell auf Peking gerichtet, wo Donald Trump auf Xi Jinping trifft.

Read more »