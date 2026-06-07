US-Amerikaner James Higginbotham tot aufgefunden - Todesursache noch unklar

Der 20-jährige US-Amerikaner James Higginbotham ist während Familienferien in Japan vermisst gegangen und tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar.

Der 20-jährige US-Amerikaner James Higginbotham ist während Familienferien in Japan vermisst gegangen und tot aufgefunden worden. Er hatte sich am 29. Mai nach einem Streit mit seiner Mutter alleine in die Wälder rund um Kyoto begeben.

Am 6. Juni fand ein freiwilliger Suchtrupp seine Leiche im gebirgigen Gelände außerhalb Kyotos - die Todesursache ist noch unklar. Am Samstag erhielt Familie Higginbotham aus Alabama, USA, die Schocknachrichten: Ihr Sohn James Higginbotham (20), der seit einer Woche als vermisst galt, wurde von einem freiwilligen Suchtrupp gefunden - tot. Passiert ist die Tragödie während gemeinsamer Ferien in Japan.

Am 22. Mai waren die Higginbothams nach Japan aufgebrochen. Sie besuchten Tokio und andere Städte, feierten den High-School-Abschluss von Westons zwei Jahre jüngerem Bruder, bevor sie nachreisten. Dort kippte die Stimmung, wie Mutter Nancy gegenüber CNN sagte.

Nancy und ihr Sohn stritten sich, woraufhin Weston alleine los zog. Er habe etwas Zeit für sich gebraucht und wollte Kyoto und die umliegenden Wälder alleine erkunden - das war am 29. Mai. Weston sei ein Naturliebhaber, ein Freigeist, war schon oft alleine wandern.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Weston in die Wälder ging, um Dampf abzulassen. Das ist sein happy place. Zunächst machte sich die Familie deshalb keine Sorgen, auch weil er immer über eine App seinen Standort geteilt hatte. Als Westons Standort plötzlich abgeschaltet war und die Familie ihn nicht mehr erreichen konnte, wuchs die Sorge um den 20-Jährigen.

Das war sehr ungewöhnlich. Er hatte nie zuvor seinen Standort deaktiviert. Kurz darauf meldeten sie ihren Sohn und Bruder als vermisst. Einziger Anhaltspunkt: Gegen 20 Uhr vom 29.

Mai wurde er zuletzt von einer öffentlichen Videüberwachungskamera erfasst, im Osten Kyotos, in einem Gebiet, das zu bekannten Wanderwegen führt. Es folgten bange Stunden und Tage. Vermisstanzeigen wurden geschaltet, Freiwillige suchten nach dem jungen Mann, die Polizei vor Ort und auch das FBI in den USA waren involviert. Ein verbeiziehender Taifun erschwerte die Situation und beunruhigte die Familie.

Eine Woche später, am Samstag, 6. Juni, dann traurige Gewissheit: Unsere Familie ist zutiefst erschüttert, bekanntgeben zu müssen, dass unser Sohn von einem freiwilligen Suchtrupp im gebirgigen Gelände außerhalb Kyotos tot aufgefunden wurde. Es ist unendlich schwer, unsere Trauer in Worte zu fassen. Wir sind auf ewig dankbar, dass wir unseren wunderbaren Weston hatten, aber es ist nur schwer vorstellbar, wie das Leben ohne ihn sein wird. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt - die Untersuchungen laufen





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