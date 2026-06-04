US-Aktienmärkte nachgeben nach Rekordjagd

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach ihrer wochenlangen Rekordjagd spürbar nachgegeben. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten, globale Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump und starke Arbeitsmarktdaten schürten Inflations- und Zinssorgen.

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Nach ihrer wochenlangen Rekordjagd haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch spürbar nachgegeben. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten, globale Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump und starke Arbeitsmarktdaten schürten Inflations- und Zinssorgen. Der GameStop-Aktienpreis sprang um rund 6% nach oben, dank eines deutlichen Umsatzplus, eines Rekordgewinns und eines angekündigten Aktienrückkaufs im Volumen von 2 Mrd. $





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