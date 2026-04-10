US-Aktienanleger verschnaufen nach Erholung – Ölpreise stagnieren, Inflationsdaten im Fokus

Die US-Aktienmärkte zeigen Anzeichen einer Konsolidierung nach einer starken Erholung, wobei die Aufmerksamkeit auf die Inflationsdaten und die geopolitische Lage im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gerichtet ist. Die Ölpreise verharren auf dem Niveau des Vortags, während die Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten und die Aussichten für die Zinssenkungen der Federal Reserve genau beobachten.

Die US-Aktienanleger dürften am Freitag nach einer bisher starken Erholung in der Woche nach Ostern etwas ruhiger agieren. Der Dow Jones-Index verzeichnete einen Rückgang um 0,2 Prozent auf 48'080 Punkte, was auf einen Wochengewinn von etwa dreieinhalb Prozent hindeutet. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 25'161 Punkte, was für den technologielastigen Index ein Plus von rund viereinhalb Prozent auf Wochensicht signalisiert.

Die Waffenruhe im Iran bleibt weiterhin fragil, und aktuelle US-Konjunktur- und Inflationsdaten hatten nur geringen Einfluss auf die Notierungen. Spekulationen über eine mögliche Entspannung im Ukraine-Krieg könnten vor dem Wochenende stützend wirken. Die Ölpreise, die derzeit im Zuge des Iran-Krieges als wichtigster Impulsgeber für die globalen Börsen fungieren, verzeichnen keine neuen Impulse und notieren auf dem Niveau des Vortags, wodurch sich nichts an den Inflations- und Konjunkturerwartungen ändert. Dies spiegelt die Zurückhaltung im Vorfeld der Friedensgespräche zum Iran-Krieg in Pakistan wider, die am Freitag mit Unterhändlern beginnen und am Samstag mit den Verhandlungsführern ihren Höhepunkt erreichen dürften. Die Stimmung der Verbraucher in den USA, gemessen am Konsumklimaindex der Universität Michigan, trübte sich im April stärker als erwartet ein und erreichte ein Rekordtief. \Die US-Inflationsrate stieg im März deutlich an, was hauptsächlich auf den Iran-Krieg zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent, während sie im Februar noch bei 2,4 Prozent lagen. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem noch stärkeren Anstieg auf 3,4 Prozent gerechnet. Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank vorerst keine Zinserhöhungen vornehmen und die weitere Entwicklung abwarten wird. Branchenseitig stehen weiterhin Softwarewerte im Fokus, die zuvor einen weiteren Verlust hinnehmen mussten. Der Sektor leidet seit einiger Zeit stark unter den Auswirkungen der KI-Verdrängungssorgen, und der Nahostkrieg verschärfte die Situation für die Anleger. Besonders betroffen war der Cloud-Anbieter, dessen Aktie um fast vier Prozent sank. Der Cloud-Anbieter hat sich nach eigenen Angaben auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Anthropic geeinigt, um die Entwicklung der KI-Modellfamilie Claude zu unterstützen. Auch der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger verzeichnete einen Umsatzsprung, begünstigt durch den steigenden Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI). Anthropic und CoreWeave arbeiten ebenfalls zusammen, um die Entwicklung von KI-Modellen zu beschleunigen. Neun der zehn führenden Anbieter von KI-Modellen nutzen die Plattform von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stieg um 3,5 Prozent, was zu einem Gesamtzuwachs von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn führte. Die Anleger scheinen zunehmend zuversichtlich, dass die US-Notenbank Fed trotz der Kriegsbelastungen ihre Leitzinsen im laufenden Jahr senken wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat mit 33 Prozent das höchste Niveau seit drei Wochen erreicht. \Die US-Aktienanleger scheinen nach der starken Erholung der letzten Woche eine Verschnaufpause einzulegen, wobei die Ölpreise weiterhin stagnieren und somit keine neuen Impulse setzen. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick auf die bevorstehenden Friedensgespräche zum Iran-Krieg, die in Pakistan stattfinden und am Wochenende ihren Höhepunkt erreichen sollen. Gleichzeitig bleiben vage Hoffnungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bestehen, die möglicherweise unterstützend wirken könnten. Die US-Inflationszahlen für den März sind von entscheidender Bedeutung, da sie wichtige Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve geben. In diesem Kontext sind die Entwicklungen im Technologiesektor von besonderem Interesse, insbesondere im Bereich der Softwareunternehmen, die mit Herausforderungen durch die wachsende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz konfrontiert sind. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich verschlechtert, was auf eine nachlassende Konsumbereitschaft hindeutet. Im Laufe der Woche verlor der Dow Jones-Index knapp ein Prozent, was die Nervosität der Anleger widerspiegelt. Die Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen aufgrund der geopolitischen Lage und den steigenden Inflationszahlen möglicherweise nicht so schnell senken wird. Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie des Sportbekleidungsherstellers aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Marktes für Athleisure-Mode ab. Der Fokus liegt auch auf den Chip-Herstellern, die stark vom Wachstum des KI-Marktes profitieren





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