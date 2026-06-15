Uruguay vs. Saudi Arabia: Bielsa vs. Donis in World Cup Opener

The opening match of the World Cup 2026 features Uruguay and Saudi Arabia, with star coaches Marcelo Bielsa and Georgios Donis leading their respective teams. The Uruguayans have a rich history of World Cup success, while the Saudis are aiming to make their mark on the global stage. The match takes place in Miami, with potential delays due to weather conditions.

Zweimal wurden die 'Urus' schon Weltmeister - aber das ist lange her (1950 und 1930). Das Kader ist mit Fede Valverde oder Darwin Nunez immer noch prominent besetzt.

Starcoach Marcelo Bielsa trainierte bereits Argentinien und Chile bei einer WM. Anpfiff ist um Mitternacht. Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie möchte Abdullah Al Khaibari über halblinks das Spiel schnell machen. Sein Steckpass auf Musab Al Juwayr ist jedoch ein wenig zu ungenau, sodass Fernando Muslera die Kugel im Strafraum problemlos aufnehmen kann





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