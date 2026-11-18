Uruguay dominiert die Partie gegen die Dominikanische Republik und gewinnt mit einem klaren 5:0-Score. Die Tore fallen durch Núñez, Valverde und Damiani in einer souveränen Mannschaftsleistung.

Die Nationalelf von Uruguay hat ihre Partie gegen die Dominikanische Republik mit einem überzeugenden 5:0-Erfolg abgeschlossen. Die Südamerikaner zeigten sich von ihrer besten Seite und dominierten das Geschehen auf dem Platz von der ersten bis zur letzten Minute. Die klare Differenz spiegelt die überlegene spielerische Kontrolle wider, die Uruguay während des gesamten Matchdurchgangs unter Beweis stellte. Die Dominikaner kamen offensiv kaum zu gefährlichen Aktionen und gingen letztlich chancenlos gegen die organisierte Abwehr der Celeste hervor.

Tore durch Núñez, Valverde und Damiani

Darwin Núñez bereitete den ersten Treffer vor, wobei Mateo Olivera in einer verwirrenden Entscheidung als Abseitsposition gewertet wurde. Der Spielstand von 1:0 wurde durch Federico Valverde verdoppelt, der mit einem präzisen Schuss aus der Distanz das Tor der Dominikaner fand. Nicolás de la Cruz erhöhte auf 3:0, nachdem Xavier Valdez einen Fouls im Strafraum verschuldet hatte. Das Eigentor von Xavier Valdez, der nach einer Flanke von Agustín Canobbio ins eigene Tor traf, machte es dann 2:0, bevor Valverde den 4:0-Status festigte. Bruno Damiani schoss mit einem linken Fuß von kürzester Distanz das 5:0 ins Netz.

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Umstellungen und taktische Anpassungen

Uruguay nahm mehrere Tausch vor, um Frische ins Team zu bringen. Ignacio de Arruabarrena kam für Santiago Mele, Martín Satriano ersetzte Federico Viñas, und Juan Rodríguez rückte für José María Giménez nach. Auch Darwin Núñez wurde für Rodrigo Aguirre hineingewechselt. Auf Seiten der Dominikanischen Republik erfolgten ebenfalls Personalwechsel. Gerard Lavergne kam für Pablo Rosario, Wilkins Geraldo für Xavier Valdez, und Edarlyn Reyes ersetzte Peter González.

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Schiedsrichterentscheidungen und Fouls

Der Schiedsrichter kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an. Die Partie war geprägt von einzelnen Fouls und Gelben Karten. Edgar Pujol, Facundo Bernal, Juan Familia-Castillo und Edison Azcona sahen gelb für überhartes Einsteigen. Xavier Valdez verschuldete den Elfmeter mit einem Foul im Strafraum. Diego Pujol und Juan Familia-Castillo waren ebenfalls in Fouls verwickelt.

Statistische Übersicht und Fazit

Uruguay zeigte eine überwältigende Leistung, die den 5:0-Sieg begründete. Die Dominikanische Republik hatte es schwer, mit der deutschen Disziplin und dem technischen Überfluss der Südamerikaner Schritt zu halten. Die Partie endete mit einem klaren Ergebnis, das die Überlegenheit der Himmelsblauen in der Gruppe widerspiegelt. Das nächste Spiel für Uruguay wird erwartet, während die Dominikanische Republik ihre Defizite analysieren muss.