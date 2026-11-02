Urteil wegen Bedrohung: 35-jähriger Schweizer steht vor Gericht in Bülach

Ein 35-jähriger Mann aus dem Zürcher Unterland muss sich vor dem Bezirksgericht Bülach wegen mehrfacher Bedrohungen und psychischer Probleme verantworten. Der Prozess umfasst Drohungen über YouTube und Aggressionen gegen Nachbarn. Eine bedingte Geldstrafe und Therapie stehen zur Debatte.

Ein 35-jähriger Schweizer Staatsbürger mit dokumentierten psychischen Problemen wird am kommenden Mittwoch vor dem Bezirksgericht Bülach seine Verantwortung für eine Reihe schwerwiegender Vorfälle übernehmen. Die Anklage wirft dem Angeklagten vor, in den vergangenen Jahren durch wiederholte Bedrohungen und aggressive Handlungen die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Nachbarn sowie weiterer Personen in der Region massiv gefährdet zu haben. Neben direkten Konfrontationen nutzte er einen persönlichen YouTube-Kanal, um seine Drohungen öffentlichkeitswirksam und für die Gemeinschaft sichtbar zu machen.

Tatorte und konkrete Vorfälle in der Nachbarschaft

Der Beschuldigte bewohnte seit mehreren Jahren ein Einfamilienhaus im Zürcher Unterland, wo er zunehmend in einem Zustand der Verwahrlosung lebte. Laut den Angaben der Anklageschrift zog er sich immer mehr zurück und isolierte sich von der Außenwelt, was jedoch nicht vor seinen aggressiven Ausbrüchen schützte. Sein Verhalten hatte die Nachbarschaft von Beginn seines Einzugs an verängstigt, sodass bereits zwei Mal die Polizei alarmiert werden musste, um die Situation zu beruhigen.

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Bei einem dieser schwerwiegenden Zwischenfälle bedrohte der Mann Personen direkt mit dem Tod, da er der Meinung war, dass die Anwohner den Rasen zu laut mähten. Dies führte zu erheblicher Verunsicherung unter den Betroffenen. Bei einem zweiten Vorfall eskalierte seine Stimmung auf einem Coop-Parkplatz, wo er einer zufällig anwesenden Passantin gegenüber außer Kontrolle geriet. Nach dem Abgeben schwerer Beleidigungen bewarf er die Frau im affektierten Zustand mit Einkaufskörben.

Drohungen über den YouTube-Kanal und psychische Stabilität

Ab Juni 2023 weitete der Angeklagte sein verhaltensauffälliges Muster auf digitale Plattformen aus, indem er auf seinem eigenen YouTube-Kanal rund hundert Videos hochlud. In diesen Aufzeichnungen ist er in seinem Keller zu sehen, oft verhüllt mit einer Maske, und formuliert dort explizite Gewaltandrohungen. Als konkreter Auslöser für eine der Drohungen nannte er einen Gärtner, der ihn aus dem Schlaf geweckt habe.

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In einem der Videos sprach er das Versprechen aus, den Gärtner mit Benzin zu übergießen und anschließend in Brand zu setzen. Diese Androhung wurde nicht nur verbal, sondern auch durch symbolische Handlungen unterstrichen. So wurde in einer Aufnahme festgehalten, wie er mit einem Fleischermesser aggressiv auf einen Teddybären und einen Plüschhund einstach. Diese Darbietungen verdeutlichen den Schweregrad der psychischen Labilität des Täters und die wahrgenommene Bedrohungslage für die Allgemeinheit.

Rechtliche Konsequenzen und geplante Therapie

Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer die Verurteilung des Angeklagten wegen der Schreckung der Bevölkerung gefordert. Als Strafmass wird eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen vorgeschlagen, wobei jeder Tagessatz auf 30 Franken festgelegt ist. Diese Sanktion zielt darauf ab, die gesellschaftliche Unversehrtheit zu schützen und dem Täter die Ernsthaftigkeit seiner Taten vor Augen zu führen, ohne ihn vorerst in einen geschlossenen therapeutischen Vollzug zu zwingen.

Neben der finanziellen Strafe sieht der Strafvorschlag für die Dauer der Bewährungsprobe von drei Jahren die Auflage vor, dass der Beschuldigte eine medizinische oder psychologische Therapie durchläuft. Um sicherzustellen, dass diese Maßnahme nicht nur auf dem Papier bleibt, sondern tatsächlich umgesetzt wird, soll die Bewährungshilfe die aktive Mitwirkung des Angeklagten überwachen. Diese Kontrolle soll verhindern, dass die Therapie als rein formalia hingenommen wird.

Offenlegung des Urteils durch das Gericht

Der aktuelle Verfahrensstand zeigt, dass das Bezirksgericht Bülach die Abwägung zwischen gesellschaftlichem Schutzanspruch und der individuellen Behandlung des Straftäters vorzunehmen hat. Die zuständige Richterin oder der zuständige Richter muss nun entscheiden, ob die vorgeschlagene Strafe dem Schweregrad der Taten, insbesondere den öffentlichen Drohungen via Internet, angemessen ist.

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Ein Termin für die offizielle Urteilsverkündung ist bis dato noch nicht bekannt gegeben worden. Die Öffentlichkeit und die direkt betroffenen Nachbarn warten weiterhin auf das Urteil, das nicht nur rechtliche Folgen, sondern auch signifikante Auswirkungen auf die weitere Lebenssituation des Angeklagten haben wird. Bis zur Entscheidung bleibt der Beschuldigte unter der Aufsicht der Justizbehörden, während die Bewährungshilfe ihre vorbereitenden Maßnahmen trifft.