Tyla Wharmby erhielt am 17. November 2026 lebenslange Haft für den Tod des zwölf Wochen alten Hunter Hodges in Ramsgate. Mindestens 21 Jahre im Gefängnis.

Der Canterbury Crown Court hat am 17. November 2026 ein vernichtendes Urteil in einem der schmerzlichsten Fälle von Kindheitsmisshandlung in Kent gesprochen. Tyla Wharmby wurde wegen des vorsätzlichen Mordes an dem zwölf Wochen alten Säugling Hunter Hodges zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Fall ereignete sich in Ramsgate im County Kent und hat die lokale Gemeinschaft sowie die Justiz tief erschüttert. Die Tat führte zu einem umfassenden Ermittlungsverfahren, das forensische, medizinische und digitale Beweise vereinte.

Tatvorwürfe und Tathergang in der Queen Street

Am frühen Morgen des 15. Juli 2022 alarmierte die Mutter des Kindes die Rettungsdienste, nachdem sie Tyla Wharmby im Haus in der Queen Street vorfand. Wharmby hatte der Polizei ursprünglich erklärt, er sei während der Nachtschicht aufgewacht und habe das Kind in einem kritischen Zustand vorgefunden. Die Einsatzkräfte fanden Hunter Hodges blass und nicht ansprechbar vor. Das Säugling wurde zunächst in ein örtliches Krankenhaus in Ramsgate gebracht, bevor die Ärzte eine Verlegung in eine spezialisierte Klinik in London für notwendig erachteten.

Also read U-Haft: Verdächtigter in Berner Tötungsfall kommt nicht frei

Die medizinischen Befunde waren verheerend. Die Ärzte diagnostizierten einen Schädelbruch und schwere Hirnschwellungen bei Hunter. Trotz aller versuchten medizinischen Maßnahmen verstarb das Kind noch am selben Nachmittag im Krankenhaus. Wharmby wurde noch am Tag der Tat festgenommen. Die anfängliche Version des Geschehens stand jedoch im krassen Widerspruch zu den späteren forensicischen Ergebnissen, die eine vorsätzliche Handlung nahelegten.

Ermittlungen, Lügen und wiederholte Gewalt

Die Polizei führte ein intensives Ermittlungsverfahren durch, das die Aussagen des Angeklagten mit technischen und biologischen Beweisen abglich. Die Untersuchung ergab, dass Tyla Wharmby die Polizei über den genauen Ablauf der Ereignisse getäuscht hatte. Die forensischen Gutachter stellten fest, dass Hunter Hodges kurz vor dem Notruf von Wharmby die tödliche Verletzung zugefügt worden war. Es handelte sich nicht um einen Unfall oder eine unglückliche Fügung, sondern um einen Angriff.

Advertisement

Weiterhin wurde im Rahmen der Ermittlungen offengelegt, dass die Gewalt gegen das Kind nicht auf einen einzigen Vorfall beschränkt war. Die Beweislage zeigte, dass Tyla Wharmby dem Baby zuvor bereits andere Verletzungen zugefügt hatte, die mit dem gewaltsamen Schütteln vereinbar waren. Diese wiederholte Gewalttätigkeit unterstrich die Schwere der Schuld und die Gefahr, die Wharmby für das Kind dargestellt hatte. Die digitale Auswertung der Kommunikation rund um den Vorfall lieferte zusätzliche Indizien gegen den Angeklagten.

Schuldigverteilung und Prozessausgang

Am 29. Oktober 2026 sprach die Jury im Canterbury Crown Court Tyla Wharmby beider Anklagepunkte schuldig. Die Mehrheit der Geschworenen befand ihn des Mordes an Hunter Hodges sowie der schweren Körperverletzung mit Tötungsabsicht für verantwortlich. Das Urteil fiel nach einer sorgfältigen Prüfung der Beweiskette, die die Lügen des Angeklagten enttarnen konnte. Die Gerichtsverhandlung hatte gezeigt, dass die ursprüngliche Schutzbehauptung der Pflegekraft nicht standhielt.

Die Jury hatte die Beweise für die vorsätzliche Schädigung des Säuglings als überwältigend gewertet. Die Tatsache, dass die Verletzung kurz vor der Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte, widerlegte die Aussage, das Kind sei bereits tot oder in einem sterbenden Zustand vorgefunden worden, als Wharmby Hilfe rief. Die rechtliche Bewertung der Tatumstände führte zur höchsten Strafkategorie im britischen Rechtssystem. Der Fall markierte das Ende des Prozesses und den Beginn der Vollstreckung der Strafe.

Konsequenzen der lebenslangen Haftstrafe

Das Gericht legte bei der Verurteilung am 17. November 2026 eine Mindestverbüßungszeit von 21 Jahren fest. Diese Frist gilt als absoluter Unterwert, innerhalb dessen eine Freilassung rechtlich nicht möglich ist. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann die Parolebehörde den Fall neu prüfen und entscheiden, ob eine vorzeitige Entlassung aus sicherheitspolitischen Gründen vertretbar ist. Ein automatische Entlassung nach 21 Jahren ist nicht vorgesehen.

Advertisement

Sollte Tyla Wharmby später aus der Haft entlassen werden, bleibt er lebenslang unter strengen Auflagen und Aufsicht. Die Sicherheitsbehörden können jede Entscheidung zur Lockerung der Bedingungen bei einem Verstoß oder einer erneuten Gefährdung der Öffentlichkeit revidieren. Bei Nichterfüllung der Auflagen kann er jederzeit wieder inhaftiert werden. Diese Mechanismen sollen die Gesellschaft schützen, falls eine Freigabe erwogen wird. Die Familie von Hunter Hodges hat die Ermittlungen trotz ihrer unermesslichen Trauer tatkräftig unterstützt. Der leitende Ermittler würdigte die Arbeit des Teams und betonte die Bedeutung der Beweissicherung.