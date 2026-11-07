Urteil Raser: 19-Jähriger zu 25.200 Franken Strafe verurteilt

Gericht verhängt Geldstrafe von 25'200 Franken gegen Raser in der Ostschweiz. Der junge Fahrer riskierte das Leben von Freunden im Kofferraum bei 163 km/h.

Ein Gericht in der Ostschweiz hat am 19-Jährigen ein Urteil gefällt, das die schwerwiegenden Folgen eines mutwilligen Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit verdeutlicht. Der junge Mann wurde für den Unfall im Jahr 2022 zu einer Geldstrafe in Höhe von 25'200 Franken verurteilt. Die Tat ereignete sich in der Region des Kantons Thurgau, wo er gemeinsam mit Freunden ein Gefährt steuerte, das für die Anzahl der Insassen bei weitem nicht ausgelegt war.

Deliktische Handlung und Unfallhergang

Die Ereignisse begannen damit, dass der damals 19-jährige Fahrer zwei Freunde gezwungen hatte, im Kofferraum seines BMW mitzufahren, da die regulären Sitzplätze bereits belegt waren. Dies geschah trotz eines Zwischenstopps in einer Bar, bei dem sich das Insassenkonstellation vorübergehend änderte, aber letztlich wieder die gesamte Gruppe im fünfsitzigen Fahrzeug Platz nahm. Der Fahrer ignorierte die Geschwindigkeitsbegrenzungen und erreichte auf der Fahrt durch die Ostschweiz Geschwindigkeiten, die das menschliche Vorstellungsvermögen sprengen und die Kontrolle über das Fahrzeug unmöglich machten.

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Während die Fahrt zunächst durch eine 80er-Zone führte, meldete das Tachometer dort bereits eine Geschwindigkeit von 148 km/h. Rund eine Stunde später, zwischen den Orten Schlatt TG und Diessenhofen TG, steigerte der Fahrer die Geschwindigkeit noch weiter und registrierte einen Wert von bis zu 163 km/h. Diese extreme Überhöhung der Fahrweise in einem stark bevölkerten Gebiet stellte eine unmittelbare und massive Gefahr für alle Insassen sowie für den übrigen Straßenverkehr dar. Die Entscheidung, die Fahrt fortzusetzen, traf der 19-Jährige bewusst, nachdem er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte.

Betrunkener Fahrer und Kontrolleverlust

Als der Unfall schließlich zuschlug, befand sich der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Messungen ergaben einen Alkoholspiegel von 1,23 Promille im Blut des Fahrers. Dieser hohe Wert führte dazu, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet zunächst auf das Trottoir, überquerte daraufhin die Gegenfahrbahn und flog schließlich rund 20 Meter über ein Wiesenbord. Der BMW prallte schließlich gegen die Mauer einer Fabrik, was zu schweren Zerstörungen am Fahrzeug und zu Verletzungen aller Insassen führte.

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Zwei der Mädchen, die mitgefahren waren, erlitten bei diesem Auffahrunfall und dem folgenden Aufprall schwere Verletzungen. Die Schwere der Verletzungen unterstreicht das Ausmaß der Gefahr, die von dem 19-Jährigen ausgegangen war. Dass er mit 1,23 Promille am Steuer saß und zudem noch so rücksichtslos fuhr, ist ein klassisches Beispiel für eine Kombination aus Alkoholmissbrauch und Fahrlässigkeit, die in der Schweiz streng geahndet wird. Die Tatsache, dass Freunde im Kofferraum mitfuhren, zeigt zudem eine totale Missachtung der Sicherheitsvorschriften und des Lebens anderer.

Rechtliche Konsequenzen und Schadenersatz

Das Gericht hat die Schuld des 19-Jährigen eindeutig festgestellt und ihn zu einer Geldstrafe von 25'200 Franken verurteilt. Diese Summe ist die primäre strafrechtliche Sanktion für seine Tatbestände, zu denen grobe Verkehrsuntreue und Alkohol am Steuer zählen. Die Höhe der Strafe spiegelt die Schwere der Tat wider, insbesondere da sie mit schweren Verletzungen an anderen Beteiligten einherging. Es ist anzunehmen, dass die Höhe der Geldstrafe auch die finanzielle Belastung und die Gefahr, der sich andere ausgesetzt sahen, berücksichtigt.

Neben der Geldstrafe von 25'200 Franken kommen weitere Kosten und Schadenersatzforderungen hinzu. Der 19-Jährige wird sich wahrscheinlich auch um die Reparaturkosten des beschädigten BMWs kümmern müssen, aber vor allem müssen die medizinischen Kosten und der entstandene Schmerzschaden der beiden schwer verletzten Mädchen ausgeglichen werden. Diese finanziellen Verpflichtungen können die eigentliche Strafe noch deutlich in die Höhe treiben. Die Rechtsprechung in der Ostschweiz hat hier eindeutig Signal gesetzt, dass solche rücksichtslosen Taten nicht ungestraft bleiben.

Sicherheitshinweise und zukünftige Risiken

Dieser Fall dient als drastisches Warnbeispiel für Jugendliche und junge Erwachsene, die das Risiko eingehen, mit Freunden in ungesicherten Bereichen von Fahrzeugen mitzufahren oder unter dem Einfluss von Alkohol zu fahren. Die Geschwindigkeiten von bis zu 163 km/h in einem besiedelten Gebiet sind nicht nur illegal, sondern tödlich. Die Kombination aus Alkohol, überhöhter Geschwindigkeit und der missbräuchlichen Nutzung des Kofferraums hat bei diesem Vorfall zu einer Situation geführt, in der das Leben mehrerer Personen auf dem Spiel stand.

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Die Justiz in der Region hat nun reagiert, indem sie den Fahrer bestraft hat. Die Geldstrafe von 25'200 Franken ist ein erster Schritt, aber die langfristigen Auswirkungen auf das Leben des 19-Jährigen werden schwer wiegen. Er muss mit einer Straftat in seiner Akte rechnen, die ihm zukünftige berufliche und private Möglichkeiten einschränken kann. Die Opfer des Unfalls, insbesondere die beiden schwer verletzten Mädchen, müssen nun einen langen Heilungsprozess absolvieren, der durch die Fahrlässigkeit des Fahrers verursacht wurde. Die Fälle dieser Art zeigen, dass Alkohol und Raserei keine akzeptablen Ausreden für menschliches Verhalten im Straßenverkehr sind.