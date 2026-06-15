Urteil im Marius Borg Høiby-Prozess: Schwerste Vorwürfe gegen Stiefsohn der norwegischen Kronprinzessin

Das Osloer Gericht verkündet das Urteil gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, der sich wegen Vergewaltigung, Gewalt und Drogen verantworten muss. Der Prozess, einer der beachtetsten in Norwegen, umfasst 40 Anklagepunkte und belastet die Königsfamilie.

Showdown im wohl meistbeachteten Prozess der letzten Jahre in Norwegen : Ein Gericht in Oslo verkündet heute (8.30 Uhr) das Urteil gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit .

Marius Borg Høiby stand im Frühjahr wegen Vergewaltigung, Gewalt und Drogen vor Gericht - und könnte nun für Jahre hinter Gitter wandern. Høiby ist der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und dem Norweger Morten Borg. Als er zwei Jahre alt war, traf seine Mutter den norwegischen Kronprinzen auf einem Festival. Høiby wuchs deshalb als Ziehsohn von Haakon und als grosser Halbbruder der beiden gemeinsamen Kinder des Kronprinzenpaars, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, auf.

Er ist Teil der Königsfamilie, aber nicht des Königshauses und übernimmt auch keine offiziellen Aufgaben für die Krone. Für eine ganze Reihe von Straftaten sieht sich Høiby verantwortlich. Insgesamt 40 Anklagepunkte gibt es gegen ihn, die Staatsanwaltschaft fordert die Verurteilung in 39 davon. Die schwersten Vorwürfe: vier Fälle von Vergewaltigung nach norwegischem Recht.

Vier Frauen sind betroffen. Høiby soll sie missbraucht und gefilmt haben, während sie schliefen. In einem Fall soll es zur Penetration mit einem Gegenstand gekommen sein. Während er diese Vorwürfe bestreitet, hat der Norweger andere Taten zugegeben.

Dazu zählen Körperverletzungen, Drohungen, Verstösse gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin, ein Drogendelikt und mehrere Verkehrsdelikte. Die Affäre belastet die Familie zusätzlich. Von der Gerichtsverhandlung haben sich Mette-Marit und Co. ferngehalten, Høiby aber regelmässig im Gefängnis besucht. Die Kronprinzessin ist schwer krank und braucht dringend eine neue Lunge.

Ausserdem steht sie in Norwegen für ihre Freundschaft mit dem US-amerikanischen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein seit Monaten in der Kritik. In dem sieben Wochen langen Mammutprozess zwischen Anfang Februar und Mitte März traten neben Høiby selbst zahlreiche Zeugen auf, darunter Ex-Freundinnen, Freunde, Nachbarn, Bekannte, Forscher und Kriminalbeamte. Fotos und Videos auf den Handys des Norwegers spielten bei der Beweisführung eine wichtige Rolle. Hunderte SMS zwischen dem Angeklagten und den mutmasslichen Opfern wurden verlesen und Internetsuchverläufe offengelegt.

Dadurch wurden Details über Høibys Intimleben und Sexvorlieben bekannt. Mehrfach klagte der 29-Jährige unter Tränen die Medien an, ihn seit seiner Kindheit zu verfolgen, und nahm seine Eltern in Schutz. Kurz vor Prozessbeginn hatte Høiby erneut gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin verstossen und wurde festgenommen. Die beiden hatten sich in den Monaten vor der Verhandlung Medienberichten zufolge intensiv gesehen, obwohl schon ein Besuchsverbot bestand.

Mehrfach versuchte Høiby während des Prozesses und danach, aus der U-Haft zu fliehen. Zunächst tragen die Richter eine kurze Zusammenfassung des Urteils vor. Nach Angaben des Gerichts wird das voraussichtlich etwa eine bis eineinhalb Stunden dauern. Anschliessend geht das schriftliche Urteil der Presse zu.

Anders als ursprünglich geplant kommt Høiby selbst nicht zu dem Termin: Aus gesundheitlichen Gründen dürfe er den Urteilsspruch über einen Video-Link aus dem Gefängnis verfolgen, hatte das Gericht mitgeteilt. Von einer gesonderten Verkündung des Urteils in Abwesenheit des Angeklagten ist auszugehen. Die Anklage hatte zum Ende des Prozesses sieben Jahre und sieben Monate für die Straftaten plädiert, die der Norweger eingeräumt hat. In Bezug auf die schwersten Anklagen - die Vergewaltigungsvorwürfe - forderten die Verteidiger einen Freispruch.

Das Urteil wird mit grosser Spannung erwartet, da es sich um einen der spektakulärsten Kriminalfälle in der jüngeren norwegischen Geschichte handelt und die Verstrickungen mit der Königsfamilie besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregen





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