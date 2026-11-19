Das Bezirksgericht Zürich verurteilt einen 25-Jährigen wegen gefährlicher Fahrten am Albispass. Trotz 30 Monaten Forderung durch die Staatsanwaltschaft fällt das Urteil moderater aus. Details zum Urteil und den Taten.

Das Bezirksgericht Zürich hat am Mittwoch einen 25-jährigen Mann wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten sowie einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte hatte sich in einem komplexen Verfahren vor Gericht gestellt, in dem die Staatsanwaltschaft ursprünglich eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten gefordert hatte. Das Urteil stellt eine Milderung gegenüber dem Antrag der Anklage dar, bleibt aber aufgrund der Schwere der begangenen Tat deutlich.

Gefährliche Manöver am Albispass dokumentiert

Der Kern der Anklage umfasst mehrere schwerwiegende Verstöße gegen die Verkehrssicherheit, die teilweise auf Video festgehalten wurden. Am bekanntesten wurde der Vorfall auf der Albisstrasse bei der schlecht einsehbaren Haarnadelkurve Escherrank. Dort lies der Angeklagte seinen BMW in der Kurve driften und zog die Handbremse, wodurch sich der Wagen mit blockierten Hinterrädern auf der Gegenfahrbahn um 180 Grad drehte. Diese Aktion wurde von einem Kollegen mit einem anderen Fahrzeug oder Motorrad mitgeschnitten.

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Zusätzlich wirft man dem Beschuldigten vor, mit seinem Motorrad während 23 Sekunden auf der Albisstrasse sowie auf der Zürcher Hardbrücke sogenannte Wheelies, also das Fahren auf dem Hinterrad, auf der Gegenfahrbahn durchgeführt zu haben. Ein weiterer Vorwurf betrifft einen Parkplatz, auf dem er seinen Wagen ins Driften brachte und Kreise, sogenannte Donuts, drehte. Diese Handlungen bildeten den Hintergrund für die Anklage der qualifizierten groben Verkehrsregelverletzung.

Staatsanwalt verlangt harte Strafe gegen Machogehabe

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, es habe sich bei den Fahrten um reines Machogehabe gehandelt, das absolut nicht tolerierbar sei. Der zuständige Ankläler betonte am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Mittwoch, dass Mitleid mit Rasern im Gerichtssaal nichts zu suchen habe, da dieses Gefühl den Opfern vorbehalten sei. Die Strafforderungen zielten darauf ab, einen deutlichen Präzedenzfall zu schaffen und die Gefahr solcher Fahrmanöver deutlich zu machen.

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Laut der Anklage sei es lediglich dem Zufall zu verdanken, dass bei den waghalsigen Aktionen niemand verletzt oder gar getötet wurde. Neben den bereits erwähnten Manöver auf der Albisstrasse und der Hardbrücke wurden weitere Verstöße dokumentiert. Dazu gehörte ein waghalsiges Überholmanöver, zu schnelles Fahren und die Praxis, den linken Fuss während der Fahrt aus dem offenen Fenster des Wagens hängen zu lassen.

Verteidigung argumentiert mit jugendlichem Übermut

Die Verteidigung des 25-Jährigen widersprach der Charakterisierung als reines Machogehabe. Sein Anwalt führte aus, dass es sich bei den Taten nicht um klassische Raserdelikte gehandelt habe, sondern um das Ausloten der fahrtechnischen Fähigkeiten des Angeklagten. Der Rechtsanwalt betonte, dass die meisten Delikte bereits im Alter von 18 Jahren begangen worden seien und somit als jugendlicher Übermut zu werten seien. Eine Verurteilung zu einer schweren Freiheitsstrafe werde diesen Umständen nicht gerecht.

Der Beschuldigte selbst zeigte sich im Prozess geständig und reuig. Er räumte ein, dass er auf seine Eltern hätte hören sollen und müsse nun die Konsequenzen tragen. Allerdings betonte er, dass er sich weiterentwickelt habe. Aktuell arbeitet er im Bereich Verkehrssicherheit, wo er tagtäglich mit Unfällen zu tun hat. Er wolle seine Fehler nicht kleinreden, habe aber heute einen verantwortungsvollen Beruf inne. Auch erwähnte er, dass er mit den früheren Kollegen keinen Kontakt mehr pflege.

Gericht urteilt unter Abwägung der Umstände

Trotz der Schwere der Taten sprach das Gericht den Angeklagten in zwei Fällen des Rasertatbestandes schuldig, in anderen Fällen wurden einfache grobe Verkehrsregelverletzungen, Gehilfenschaft oder Freisprüche wegen Verjährung ausgesprochen. Der Richter betonte, dass die Fahrten auf dem Albispass wirklich gefährlich und riskant gewesen seien. Zugutegehalten wurden dem 25-Jährigen jedoch seine Einsicht, die Reue, das Geständnis sowie eine gute Prognose für seine weitere Entwicklung.

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Durch das Urteil von 20 Monaten bedingter Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wurde die Forderung der Staatsanwaltschaft von 30 Monaten, wovon sechs Monate abzusitzen gewesen wären, deutlich reduziert. Die Möglichkeit einer elektronischen Fussfessel zur Sicherstellung der Reststrafe wurde im Antrag der Staatsanwaltschaft diskutiert, um dem Beschuldigten die Ausübung seines Berufs zu ermöglichen, fiel jedoch im finalen Urteil nicht in dieser Härte an.

Im Zusammenhang mit der Affäre ist zudem zu vermerken, dass der Kollege des Beschuldigten, dem weniger schwere Taten vorgeworfen worden waren, bereits im Frühjahr 2026 verurteilt worden war. Dieser erhielt eine bedingte Geldstrafe, obwohl die Staatsanwaltschaft dort eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten gefordert hatte. Dies unterstreicht die Tendenz der Justiz, bei jugendlichen Tätern mit guter Entwicklungsperspektive mildere Sanktionen zu verhängen, solange keine schweren Körperverletzungen vorliegen.