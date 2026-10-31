Urteil gegen Junge Tat: Bedingte Haftstrafen für Manuel Corchia und Tobias Lingg

Das Bezirksgericht Zürich hat Manuel Corchia, Anführer der Jungen Tat, zu 12 Monaten bedingter Haft verurteilt. Auch Tobias Lingg erhielt eine bedingte Strafe.

Das Bezirksgericht Zürich hat am Freitag Manuel Corchia, den Anführer der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat, zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 12 Monaten bei einer Probezeit von 4 Jahren verurteilt. Zusätzlich wurde eine unbedingte Geldstrafe von 1200 Franken sowie eine Parteientschädigung von 3000 Franken an eine Privatklägerin verhängt. Die Verfahrenskosten und Entscheidgebühren belaufen sich auf knapp 40 000 Franken. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Corchia wurde wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass, Nötigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs, Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit sowie weiteren Delikten schuldig gesprochen. Auch seine rechte Hand, Tobias Lingg, erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe. Gegen drei weitere Mitglieder der Jungen Tat verhängte das Gericht bedingte Geldstrafen, eine Beschuldigte wurde vollständig freigesprochen.

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Hintergrund: Sieben Vorfälle von 2022 bis 2024

Angeklagt waren die sechs Rechtsextremen wegen insgesamt sieben Vorfällen aus den Jahren 2022 bis 2024. In verschiedenen Konstellationen störten die Beschuldigten in Zürich die Veranstaltung Drag Story Time sowie einen Gottesdienst im Rahmen der Pride. Sie lieferten sich eine Schlägerei mit linken Demonstranten, führten drei Banneraktionen durch, bei denen sie teilweise Pyrotechnik zündeten, und sie flüchteten vor einer Polizeikontrolle.

Die Anklage umfasste konkret die Störung der Drag Story Time, einer Vorlesestunde für Kinder und Erwachsene. Hier warf die Staatsanwaltschaft der Jungen Tat mehrfache teilweise versuchte Diskriminierung und Aufruf zu Hass, Nötigung, Hausfriedensbruch, Abhören und Aufnehmen fremder Gespräche sowie wegen des Zündens von Pyrotechnik einen Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz vor. Ursprüngliche Vorwürfe wegen Verstössen gegen das Vermummungsverbot sind inzwischen verjährt.

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Weiter ging es um die Störung eines Gottesdienstes im Rahmen der Pride in Zürich, mit Vorwürfen der Diskriminierung und Aufruf zu Hass, Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung. Eine Schlägerei mit linken Demonstrierenden führte zur Anklage wegen Landfriedensbruch. Bei einer Aktion in St. Gallen rissen Tobias Lingg und ein weiterer Beschuldigter mutmasslich eine Fahne mit der Aufschrift Refugees Welcome von einer Hausfassade und versuchten sich einer Polizeikontrolle zu entziehen; beide waren laut ihren Anwälten mit über einem Promille betrunken. Der Vorwurf lautet auf Hinderung einer Amtshandlung. Zudem gab es Banneraktionen auf dem Bahnhofsgebäude in Basel und auf einem Baukran in Zürich am 1. Mai 2022, bei denen Pyrotechnik gezündet wurde, was zu Anklagen wegen Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz und Hausfriedensbruch führte. Zwei Strafanträge wegen Hausfriedensbruch und geringfügiger Sachbeschädigung zog die geschädigte Firma vor Prozessbeginn zurück. Eine dritte Banneraktion auf dem Kesselhaus in Winterthur führte ebenfalls zu einem zurückgezogenen Strafantrag nach einer Zahlung von mehreren hundert Franken.

Gerichtsverhandlung und Urteilsbegründung

Die Urteile fielen acht Wochen nach der Gerichtsverhandlung vom 4. September, die sich über 10,5 Stunden hingezogen hatte. Im Zentrum standen die Aktionen gegen die Drag Story Time und den Pride-Gottesdienst, bei denen jeweils der Tatbestand Diskriminierung und Aufruf zu Hass angeklagt war. Das Gericht beurteilte die beiden Vorfälle jedoch unterschiedlich. In der mündlichen Urteilsbegründung kam es zum Schluss, dass die Beschuldigten mit ihrer Störaktion gegen den Pride-Gottesdienst die schwul-lesbische Community herabgesetzt und ihr das Recht abgesprochen hätten, einen christlichen Gottesdienst durchzuführen. Es sprach sie der Diskriminierung und Aufruf zu Hass schuldig. Anders entschied das Gericht bei der Aktion gegen die Drag Story Time: Weil die dabei vermittelte Ideologie nicht klar mit der sexuellen Orientierung in Verbindung gebracht werden könne und der Gesetzgeber die Geschlechtsidentität explizit von der Strafnorm ausgenommen habe, könne hier kein Schuldspruch erfolgen. Diesen Freipass, den der Gerichtsvorsitzende mit Unverständnis quittierte, haben die Rechtsextremisten sechs Ständeräten von FDP und Mitte sowie einem Parteilosen zu verdanken, die 2018 bei der Revision des Strafbestands in der Kommission tätig waren.

Der überraschendste Aspekt des Verfahrens waren aber weder die Anklagen noch die Urteile, sondern wie erfolglos die Rechtsextremisten versucht hatten, die Sache für sich zu instrumentalisieren.