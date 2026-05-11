Urs Salzmann, seit 1994 Kommunikationsbeauftragter Gossau, wird in seine neue Zeit eintreten.

Urs Salzmann hat nach 31 Jahren in seiner Tätigkeit als Kommunikationsbeauftragter der Stadt Gossau seine Karriere beendet und wird in seine neue Zeit eintreten.

Urs Salzmann hat seit 1994 die Kommunikation von Gossau geprägt und wird nun als Pensionierter seine Karriere beenden. Für diesen Schritt hat er sich in den letzten Jahren preparado, indem er sich von seiner Berufsuniform - dem Jackett für den Kommunikationsbeauftragten der Stadt Gossau - getrennt hat.

Saltmann arbeitet seit 1994 im Büro mit der Nummer 108 und wird bis Ende Mai sein letzter Arbeitstag verbringen. Saltmann wird in seine neue Zeit einstrahlen und wird in Flawil seinen Zug nehmen und am Oberalppass seine Reise beginnen. Seine Absicht ist, bis zur Pensionierung seiner Partnerin in gut zwei Jahren vier Flüsse zu fahren und seine Freizeit mit Musik zu verbringen.

Als noch vor seiner Pensionierung etwas vorzugehen hat, hat Saltmann noch seine Pult auf- und das Büro zu räumen, Projekte abzuschließen und Dokumente fertig zu schreiben. Er bereitet gerade seinen Nachfolger Tobias Baumann ein und ist optimistisch, dass sein Nachfolger nach der Pensionierung viele Fragen haben wird





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