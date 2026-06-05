Urs Lehmann tritt als CEO des internationalen Skiverbands zurück

Urs Lehmann gibt als CEO des internationalen Skiverbands auf. Demnach kam es zum Zerwürfnis mit FIS-Präsident Johan Eliasch, der sich trotz Gegenwehr zur Wiederwahl stellen will.

Urs Lehmann tritt als CEO des internationalen Skiverband s zurück. Demnach kam es zum Zerwürfnis mit FIS -Präsident Johan Eliasch , der sich trotz Gegenwehr Mitte Juni zur Wiederwahl stellen will.

Im Sommer 2025 trat Urs Lehmann als Präsident von Swiss Ski zurück und wurde CEO beim Weltverband FIS. Nicht einmal ein Jahr später soll nun schon wieder Schluss sein. Wie der Blick berichtet, kam es kurz vor der Präsidentschaftswahl beim Weltverband zum Zerwürfnis zwischen Lehmann und dem umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch. Eliasch will trotz viel Gegenwind und Kritik an seiner Person bei der Wahl Mitte Juni erneut antreten.

Grosse Verbände sprechen sich bereits seit geraumer Zeit gegen eine Wiederwahl des 64-Jährigen aus. Weil weder der schwedische noch der britische Verband Eliaschs Kandidatur unterstützen, zog der britisch-schwedische Doppelbürger im Frühjahr alle Register und. Mit seinem Rücktritt scheint jetzt auch Lehmann ein Zeichen setzen zu wollen. Insbesondere bezüglich Finanzen soll man sich gemäss Blick überhaupt nicht einig gewesen sein, weshalb es letztendlich zum Zerwürfnis kam.

Lehmann dürfte nun darauf hoffen, dass Eliasch die Wiederwahl als Präsident verpasst. Unter einer neuen Führung wären die Chancen wohl gross, dass der Schweizer wieder als CEO eingesetzt wird





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