Urs Kessler legt Präsidentenamt im Schweizer Eishockeyverband sofort nieder

Urs Kessler tritt nach nur einem Jahr als Verwaltungsratspräsident des Schweizer Eishockeyverbands zurück, um Platz für einen dringend benötigten Neuanfang zu schaffen. In seiner Erklärung betont er, dass anhaltende Diskussionen gezeigt haben, dass er nicht die passende Person für die zukünftige Ausrichtung ist.

Urs Kessler hat angekündigt, dass er sein Amt als Präsident des Verwaltungsrats des Schweizer Eishockeyverband s mit sofortiger Wirkung niederlegt. Die Entscheidung fiel einen Tag nach dem erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Heim- Weltmeisterschaft , bei der die Schweizer Nationalmannschaft das Turnier ausrichtete und Finnland den Titel gewinnen konnte.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte Kessler, dass seine Rücktrittsentscheidung vor allem durch die anhaltenden internen Diskussionen motiviert sei, die ihm deutlich gemacht hätten, dass er nicht die geeignete Person für den dringend benötigten Neuanfang des Verbandes sei.



Kessler trat das Präsidentenamt erst im August des Vorjahres an, nachdem er über Jahre hinweg verschiedene Funktionen im Schweizer Eishockey innegehabt hatte.

Während seiner kurzen Amtszeit musste er sich mit einer Reihe von strukturellen und strategischen Herausforderungen auseinandersetzen, die im Zuge der Vorbereitung und Durchführung der Heim-WM besonders sichtbar wurden. Die "fortwährenden Diskussionen", wie er sie nennt, betrafen sowohl die sportliche Ausrichtung als auch die organisatorische und finanzielle Stabilität des Verbands.

In seiner Erklärung betonte Kessler, dass er dem Verband die Möglichkeit geben wolle, einen frischen Kurs zu setzen und neue Führungskräfte zu finden, die die Vision eines modernen und wettbewerbsfähigen Schweizer Eishockeys besser umsetzen können.



Abschließend richtete Kessler ein herzliches Dankeschön an die finnische Nationalmannschaft für deren überzeugenden WM-Sieg, an die Schweizer Spieler, das Trainerteam sowie die unzähligen Fans, die das Turnier zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht hatten.

Er hob besonders die großartigen Momente hervor, die während der gesamten Weltmeisterschaft erlebt wurden, und dankte dem gesamten Personal des Swiss Ice Hockey für die enge Zusammenarbeit, insbesondere in den kritischen Wochen vor dem Start der Heim-WM. Mit seinem Rücktritt eröffnet Kessler dem Verband den Raum für einen Neuanfang, den er als "dringend benötigt" bezeichnet.

Die nächsten Schritte des Schweizer Eishockeyverbands werden nun von den übrigen Vorstandsmitgliedern und potenziellen Nachfolgern gestaltet, die das Ziel verfolgen, die Sportart im Land nachhaltig zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen





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