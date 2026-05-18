Urs Habegger, surprise-Verkäufer von Rapperswil, veröffentlicht neues Buch

Urs Habegger hat sein zweites Buch veröffentlicht und steht weiterhin in der Bahnhofunterführung, um das Strassenmagazin zu verkaufen. Er erzählt von seinen Erfahrungen und braucht nicht viel Geld, um zufrieden zu sein. Als Autor versteht er sich als ein einfacher Mensch.

Ich war und bin der surprise-Verkäufer von Rapperswil Urs Habegger hat sein zweites Buch veröffentlicht und steht dennoch regelmässig in der Bahnhofunterführung, um das Strassenmagazin zu verkaufen.

Was ihn dazu bewegt... Urs Habegger, Ihr zweites Buch ist seit Ende März im Buchhandel erhältlich. Zeichnet sich wieder ein Erfolg ab wie beim ersten Buch? Im Vergleich zu meinem ersten Buch finde ich, dass der Verkauf eher harzig angelaufen ist.

Aber der Verlag ist sehr zufrieden mit den Zahlen. Persönlich habe ich keine konkreten Erwartungen, es kommt, wie es kommt. Ich hoffe einfach, dass das Buch kein Flop wird. So lang die Beine tragen ist ein bunter Strauss aus Episoden, Hintergrundinfos, philosophischen Gedanken, Liedtexten und erfundenen Geschichten.

Ist da mehr Urs Habegger drin als im ersten Buch? Ja. Im ersten Buch habe ich nur kommentiert, ohne zu werten und ohne meinen Senf dazuzugeben. Das war ein bewusster Entscheid.

Diesmal sind viele persönliche Ansichten und Gedanken eingeflossen. Beispielsweise, dass ich mir oft die Frage gestellt habe, ob das andere Leben, das ich nicht weiterleben... ..





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Urs Habegger Surprise-Verkäufer Buch

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