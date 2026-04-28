Unzufriedenheit mit dem Schweizer System wächst – Einkommen entscheidet über Gerechtigkeitsempfinden

Eine aktuelle Studie von GFS Bern zeigt, dass die Unzufriedenheit mit dem Schweizer System zugenommen hat. Das Einkommen spielt eine zentrale Rolle für das Gerechtigkeitsempfinden, und der Graben zwischen Arm und Reich hat sich vertieft. Trotz Kritik bleibt das Vertrauen in den Staat stabil.

Gemäß der repräsentativen Erhebung des Forschungsinstituts GFS Bern, bei der rund 2000 Personen befragt wurden, hat die Unzufriedenheit mit dem Schweiz er System in den letzten zwei Jahren zugenommen.

Ein Drittel der Befragten hält das System für eher ungerecht, 18 Prozent empfinden es sogar als überhaupt nicht gerecht. Die Studie zeigt, dass das Einkommen eine zentrale Rolle für das Gerechtigkeitsempfinden spielt. Der Graben zwischen den sozialen Schichten hat sich demnach vertieft, wie der Beobachter in einer Medienmitteilung betont. Während zwei Drittel der Wohlhabenden mit dem System zufrieden sind, fühlen sich drei Viertel der Geringverdienenden benachteiligt.

Im Vergleich zu 2024 ist der Anteil derjenigen, die sich gerecht behandelt fühlen, von 68 auf 56 Prozent gesunken. Meinungsforscherin Cloé Jans von GFS Bern erklärt, dass die Frage, wer profitiere und wer die Last trage, entscheidend sei. Geld entscheide darüber, wer Gerechtigkeit erfährt. Aktuell dominieren Kostenfragen – sei es bei Mieten, Krankenkassenprämien oder der AHV.

Auf individueller Ebene steht das Portemonnaie unter Druck, während politisch über Milliardenprojekte gestritten wird. Immer weniger Menschen glauben, dass Leistung zu Wohlstand führt. Neben Umwelt- und Gleichstellungsfragen beschäftigen 81 Prozent der Befragten hohe Prozess- und Anwaltskosten. Viele fürchten, dass Gerechtigkeit in der Schweiz käuflich geworden sei.

Trotz der Kritik bleibt das Vertrauen in den Kern des Staates stabil. Die Schweiz streitet zwar heftig, tut dies aber auf einem gemeinsamen Fundament von Demokratie, Freiheit und Bildung





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