Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Regierung: Umfragewerte in der deutschen Politgeschichte niedrig

Forsa-Chef Peter Matuschek teilt mit, dass man noch nie so niedrige Umfragewerte gesehen habe. Die Union von Bundeskanzler Merz würde derzeit von 22 Prozent gewählt, die SPD kommt auf tiefe 12 Prozent. Die AfD steht klar an der Spitze mit einem Wähleranteil von 27 Prozent. Bei der Rede des Bundeskanzlers bei der Gewerkschafts-Kongress kam es zu deutlichen Widerstand und Zwischenrufen.

Es sind Umfragewerte, die in der deutschen Politgeschichte wohl beispiellos sind. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Forsa sind nur 13 Prozent zufrieden mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz . 85 Prozent stellen ihm ein schlechtes Zeugnis aus.

Auch seine schwarz-rote Regierung aus Union und SPD wird abgestraft. 87 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein, wie die 'Bild' berichtet. AfD unangefochten an der Spitze Forsa-Chef Peter Matuschek teilt mit, dass man noch nie so niedrige Umfragewerte gesehen habe. Wörtlich sagte er: 'Dass jemand unter 15 Prozent Zufriedenheit bekommen hat, das haben wir so bisher noch nicht gesehen.

' Die Union von Bundeskanzler Merz würde derzeit von 22 Prozent gewählt. Die mitregierende SPD kommt auf tiefe 12 Prozent. Klar an der Spitze steht die AfD. Sie käme auf einen Wähleranteil von 27 Prozent.

Pfiffe, Buhrufe und Zwischenrufe Für Friedrich Merz kam es noch dicker. Beim Gewerkschafts-Kongress hatte der 70-Jährige für umfassende Sozialreformen geworben, stiess dabei jedoch auf deutlichen Widerstand der Gewerkschafter. Pfiffe, Buhrufe und Zwischenrufe begleiteten seine Rede, insbesondere bei Themen wie Sparmassnahmen im Gesundheitswesen und der geplanten Rentenreform. Merz betonte, dass Deutschland ohne Wirtschaftswachstum seinen Wohlstand nicht sichern könne.

Er kritisierte, dass das Land in den vergangenen 20 Jahren nicht ausreichend modernisiert worden sei, und forderte mehr unternehmerische Initiative sowie tiefgreifende Reformen. Die bevorstehende Rentenreform bezeichnete er als besonders schwierig. Die Belastung durch den demografischen Wandel mache Veränderungen unausweichlich, da künftig immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssten. Merz wies den Vorwurf zurück, die Massnahmen seien politisch motiviert, und sprach stattdessen von einer Folge von 'Demografie und Mathematik'.

Zum Abschluss rief er die Gewerkschaften dazu auf, konstruktiv an den Reformen mitzuwirken und gemeinsam Lösungen für die Zukunft Deutschlands zu finden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unzufriedenheit Merz Regierung Forsa Peter Matuschek SPD Afd Gewerkschafts-Kongress Sozialreformen Rentenreform Wirtschaftswachstum Demografie Mathematik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medizinalcannabis: 25 Prozent THC – warum Ärzte zu hoch dosiert verschreibenPsychoaktives Hauptcannabinoid der Cannabispflanze

Read more »

Glacesuisse vorbildlicher Schweizer Glaceverkäufer 2025 mit einem Plus von 2 ProzentGlacesuisse, der Hauptverband für die Schlittschuhindustrie, verkaufte im vergangenen Jahr 44,9 Millionen Liter Glace und 55 Millionen Liter Speiseeis. Besonders der heiße Frühsommer liess die Verkaufszahlen um fast 17 Prozent steigen, jedoch im Vergleich zum Vorjahr bleibt ein Plus von 2 Prozent. 2,3 Prozent beim Heimkonsum. Besonders stark wuchsen Multipacks von Cornets mit einem Plus von 12,8 Prozent.

Read more »

Pfiffe und Buhrufe für Merz bei Gewerkschafts-KongressDeutschlands Kanzler Friedrich Merz hat auf einem Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für tiefgreifende Sozialreformen geworben und dafür Pfiffe und Buhrufe kassiert.

Read more »

Friedrich Merz's Appeal to Workers: Collaborate on Reform AgendaGerman Chancellor Friedrich Merz addresses the German Trade Union Congress (DGB) to encourage cooperation on socio-economic reforms, despite facing disapproval and opposition from a section of the audience. He discusses the need for modernizing Germany and the challenges facing the country.

Read more »