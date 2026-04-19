Unwetterwarnung: Sturm und Starkregen drohen in weiten Teilen der Schweiz – Gefahrstufe 3 ausgerufen

Meteo Schweiz warnt vor schweren Unwettern mit Sturm und Starkregen in vielen Regionen. Umgestürzte Bäume, Hagelschäden und Hochwasser sind möglich. Anwohner und Reisende sind aufgerufen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und gefährdete Gebiete zu meiden.

Meteo Schweiz hat für weite Teile der Schweiz die Gefahrenstufe 3 ausgerufen und warnt eindringlich vor schweren Unwetter n. Diese reichen von heftigen Sturm böen, die Äste von Bäumen abbrechen und sogar ganze Bäume umstürzen lassen können, bis hin zu intensiven Starkregen ereignissen. Die Kombination aus Wind und Wasser birgt erhebliche Risiken für Infrastruktur und die Bevölkerung.

Neben den direkten Folgen des Sturms sind auch Hagelschäden zu erwarten, bei denen große Eiskörner Gebäude und Fahrzeuge beschädigen können. Ebenso besteht ein erhöhtes Risiko für Blitzeinschläge, die Brände auslösen oder Personen und Tiere gefährden können. Besonders gefährdet sind Regionen mit steilen Hängen. Hier besteht die Gefahr von Rutschungen, bei denen Erdreich und Gestein abrutschen und Straßen oder Siedlungen bedrohen können.

In und an Gewässern, wie Bächen und Flüssen, können sich durch den starken Niederschlag plötzlich Flutwellen bilden. Diese schnellen und oft unvorhersehbaren Wasseranstiege können zu Überschwemmungen führen, die erhebliche Schäden anrichten und eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Meteo Schweiz rät dringend, Gewässer und Orte, die für Blitzschlag besonders gefährdet sind, zu meiden. Dazu gehören unter anderem Bergkämme und Gipfel, exponierte Bäume, Masten und Türme. Auch offene Flächen wie Lichtungen oder Fußballfelder werden als besonders anfällig für Blitzeinschläge eingestuft und sollten während des Unwetters nicht aufgesucht werden.

Die Warnung betrifft eine Vielzahl von Gebieten in der zentralen und östlichen Schweiz. Konkret sind unter anderem die Regionen Langnau-Eggiwil, Sarnen-Lungern und Entlebuch betroffen. Auch die Stadt Luzern und die Umgebung von Alpnach werden im Fokus der Warnung genannt. Weiterhin sind die Region Einsiedeln-Wägital, Thalwil-Wetzikon und die Linthebene-Gaster im Visier. Ein Großteil des Kantons Glarus ist ebenfalls von den angekündigten Unwettern betroffen. In der Ostschweiz gilt die Gefahrenstufe 3 auch für Teile des Kantons Thurgau.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und sich auf mögliche Beeinträchtigungen vorzubereiten. Dies kann die Sicherung von losen Gegenständen im Freien, das Meiden von Autofahrten, wenn möglich, und das Informieren über eventuelle Verkehrsstörungen beinhalten. Die genauen Auswirkungen und die Dauer des Unwetters werden von Meteo Schweiz fortlaufend beobachtet und aktualisiert.





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