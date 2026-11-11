Unwetterwarnung Rot: Sturmtief Charles trifft Portugal am 11. November

Portugal warnt vor schweren Auswirkungen von Sturmtief Charles am 11. November. IPMA gibt rote Warnungen für Regen, Wind und hohe Wellen an der Küste.

Der portugiesische Wetterdienst Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) hat für den Mittwoch, den 11. November, eine schwere Unwettersituation prognostiziert. Nach dem Durchzug des Tiefs über Madeira wird erwartet, dass Sturmtief Charles das portugiesische Festland erreicht. Die Behörden warnen eindringlich vor Starkregen, extrem hohen Wellen und lokalen Windböen.

Kernmechanismus des Sturmtiefs Charles

Die genaue Landephase des Tiefs ist in der jüngsten Mitteilung noch nicht finalisiert, doch die Gefahr für weite Teile des Landes ist unbestritten hoch. Für die Nacht auf Mittwoch gelten Warnstufen vor heftigem Regen in den Nord- und Südküstenregionen sowie in den Berggebieten. Der IPMA geht örtlich von Niederschlagsmengen aus, die deutlich über dem Durchschnitt liegen.

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In den höheren Lagen der Berge werden Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu einem bestimmten Wert erwartet, der in der Quelle als kritisch eingestuft wird. Am Mittwoch selbst gilt flächendeckend die höchste Warnstufe Rot aufgrund des starken, anhaltenden Regens und des heftigen Windes. An exponierten Orten sind Böen bis zu einer definierten Stärke möglich.

Regionale Betroffenheit und Stakeholder

Besonders gefährdet sind die Distrikte Setúbal, Beja, Évora, Leiria, Santarém, Portalegre und Castelo Branco. Diese Regionen sind in der Übersicht des IPMA explizit mit roten Warnungen gekennzeichnet. Die spezifischen Gefahrenprofile und die Gültigkeitszeiträume variieren jedoch je nach Bezirk erheblich. Eine rote Warnung für Regen bedeutet nicht automatisch, dass gleichzeitig Wind oder Wellenwarnungen aktiv sind.

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Für die Küstenabschnitte werden zeitweise Wellenhöhen prognostiziert, die erhebliche Schäden verursachen können. Der IPMA warnt mit der höchsten Stufe vor den kombinierten Effekten von Regen und Wind. Die genauen Karten und Zeitfenster der Warnungen sind direkt beim Wetterdienst einsehbar, um individuelle Risiken besser einschätzen zu können.

Auswirkungen und nächste Schritte

Die rote Warnstufe am 11. November signalisiert ein hohes Risiko für Überschwemmungen und Erdrutsche, insbesondere in den betroffenen Bergregionen. Bürger und lokale Behörden müssen mit massiven Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und bei öffentlichen Veranstaltungen rechnen. Die Priorität liegt auf der Vermeidung von Personen- und Sachschäden durch die Kombination aus Wasser und Wind.

Die Überwachung der aktuellen Wetterkarten durch das IPMA bleibt entscheidend, da sich die Lage dynamisch entwickeln kann. Wer sich in den genannten Distrikten aufhält, sollte die offiziellen Kanäle des Wetterdienstes nutzen, um aktuelle Updates zu erhalten. Die Situation erfordert höchste Aufmerksamkeit, da die Warnstufen die Schwere der meteorologischen Ereignisse widerspiegeln.