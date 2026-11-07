Untersuchungshaft für Ex-Präsident Santiago Peña nach Bankenskandal

Paraguays abgesetzter Präsident Santiago Peña ist in Untersuchungshaft genommen worden. Der Richter begründet dies mit Flucht- und Verdunkelungsgefahr im Zuge des Ueno-Bank-Skandals.

Die Justiz in Asunción hat die Untersuchungshaft gegen den abgesetzten paraguayischen Präsidenten Santiago Peña angeordnet. Richter Humberto Otazú traf diese Entscheidung nach einer Anhörung unter Berücksichtigung der konkreten Gefahr, dass Peña das Land verlassen oder die Ermittlungen behindern könnte.

Hintergrund der Inhaftierung und Sicherheitsvorkehrungen

Richter Humberto Otazú ordnete die Inhaftierung in einer Militärkaserne in der Hauptstadt Asunción an. Er betonte auf einer Pressekonferenz, dass die Anwesenheit des ehemaligen Staatschefs im Land gewährleistet sein muss, um die Integrität des Verfahrens zu wahren. Bei der Abwägung der Haftgründe berücksichtigte die Justiz, über welche sensiblen Informationen Peña während seiner Amtszeit im Zusammenhang mit dem Bankenskandal und organisierten Kriminalitätsstrukturen verfügt haben könnte.

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Die Rechtsvertretung von Santiago Peña, angeführt durch Anwalt Preda, wies die Vorwürfe der Flucht- oder Verdunkelungsgefahr kategorisch zurück. Die Verteidigung argumentierte, dass ihr Mandant nicht mehr Präsident sei und daher keinen Zugriff mehr auf Informationen aus dem Staatsapparat habe. Preda charakterisierte die Untersuchungshaft als die einschneidendste aller möglichen Sicherungsmassnahmen und lehnte die Notwendigkeit ab, die Freiheit des Ex-Präsidenten derart stark einzuschränken.

Wirtschaftskrise bei Ueno und Verflechtungen

Der Skandal dreht sich um die Digitalbank Ueno, die Teil der Grupo Vázquez ist. Nach jahrelangem Wachstum geriet das Institut in eine schwere Krise, als die Eigenkapitalquote des Geldinstituts unter die Hälfte des vorgeschriebenen Mindestwertes fiel. Paraguay leitete daraufhin ein Abwicklungsverfahren ein, woraufhin zeitweise Kunden nicht mehr auf ihre Konten zugreifen konnten. Die Staatsanwaltschaft wirft Santiago Peña vor, Einfluss auf die Anlage öffentlicher Gelder bei Ueno genommen zu haben, obwohl er selbst geschäftlich mit dem Konzern verbunden war. Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte wies er stets zurück.

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Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Ex-Präsidenten und der Grupo Vázquez sind detailliert dokumentiert. Peña unterhielt bis zum Frühjahr 2025 Verbindungen zum Konzern, hielt Anteile an der Konzernholding und legte Geld bei Ueno an. Zudem besaß er eine Anleihe eines weiteren Unternehmens des Konzerns. Zugleich legten staatliche Einrichtungen beträchtliche Summen bei der Bank an, was die Interessenlage zusätzlich verkompliziert.

Weitere Ermittlungen und politische Folgen

Neben Santiago Peña werden auch andere Schlüsselfiguren des Falls überprüft. Gegen den ehemaligen Zentralbankchef Carlos Carvallo wird ebenfalls ermittelt. Ihm werden Untreue, Selbstbegünstigung sowie Dokumentenfälschung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte nicht nur die Untersuchungshaft, sondern auch das Einfrieren der Vermögenswerte von Peña beantragt. Die Anklagepunkte umfassen den Verdacht der Untreue und Selbstbegünstigung.

Die politische Lage in Paraguay hat sich durch diese Entwicklungen dramatisch verändert. Am Freitag wurde Santiago Peña durch ein Amtsenthebungsverfahren des Parlaments als Präsident abgesetzt. Sein bisheriger Stellvertreter Pedro Alliana wurde als Nachfolger vereidigt und soll das Land bis August 2028 regieren. Die Justiz now arbeitet daran, die financialen Struktura des Bankenskandals aufzuarbeiten, wobei die Inhaftierung Peñas einen ersten Meilenstein in der Strafverfolgung darstellt.