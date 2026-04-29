Unterstützung für Senioren: Informationen zum Thema „Zu Hause bleiben im Alter“

Ende April informieren die Gemeinden des oberen Emmentals mit drei Veranstaltungen über Hilfsangebote für ältere Menschen und deren Angehörige, um ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Themen sind finanzielle Hilfen, rechtliche Fragen, Pflege, Betreuung und Entlastung der Angehörigen.

Die Gemeinden des oberen Emmental s laden ihre älteren Bürgerinnen und Bürger sowie deren Angehörige herzlich zu einer Reihe von Informationsveranstaltung en ein, die sich dem wichtigen Thema „Zu Hause bleiben im Alter“ widmen.

Diese Veranstaltungen finden Ende April an verschiedenen Orten statt und bieten eine umfassende Übersicht über die vielfältigen Unterstützungsangebote, die es gibt, um ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im eigenen Zuhause auch im fortgeschrittenen Alter zu ermöglichen. Die Nachfrage nach Möglichkeiten, die Unabhängigkeit und Lebensqualität im Alter zu erhalten, ist groß, und die Gemeinden möchten mit diesen Anlässen einen wichtigen Beitrag leisten, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Veranstaltungen sind so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum an Themen abdecken, die für ältere Menschen und ihre Familien relevant sind. Neben Informationen zu finanziellen Hilfen und rechtlichen Aspekten, die oft mit dem Älterwerden verbunden sind, werden auch praktische Dienstleistungen wie Fahr- und Mahlzeitendienste vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Unterstützung im Haushalt, der Pflege und Betreuung sowie der Koordination der verschiedenen Angebote, die zur Verfügung stehen.

Die Gemeinden sind sich bewusst, dass die Betreuung älterer Menschen oft eine große Belastung für die Angehörigen darstellt, und möchten daher auch Möglichkeiten zur Entlastung aufzeigen. Die Veranstaltungen bieten eine ideale Plattform, um sich direkt mit Fachleuten auszutauschen, individuelle Fragen zu stellen und sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Seniorenhilfe zu informieren. Die Expertinnen und Experten stehen mit Rat und Tat zur Seite und helfen dabei, die passende Unterstützung für die jeweilige Lebenssituation zu finden.

Nach jedem Vortragsteil ist ausreichend Zeit für persönliche Gespräche vorgesehen, und ein kleiner Imbiss bietet die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltungen sollen nicht nur informieren, sondern auch dazu beitragen, ein Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung zu schaffen. Die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen liegt in den erfahrenen Händen von Stefan Gfeller, dem Gemeindepräsidenten von Schangnau und Mitglied der Arbeitsgruppe „Zu Hause bleiben“.

Er und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, eine informative und anregende Veranstaltung zu gestalten, die den Teilnehmenden einen Mehrwert bietet. Die Gemeinden des oberen Emmentals legen großen Wert auf die Lebensqualität ihrer älteren Bürgerinnen und Bürger und sind bestrebt, ihnen die Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld zu leben. Die Informationsveranstaltungen sind ein wichtiger Baustein dieser Bemühungen.

Für weitere Informationen und bei Fragen steht die Pro Senectute Beratungsstelle Konolfingen unter der Telefonnummer 031 790 00 10 gerne zur Verfügung. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, den 22. April, von 14 bis 16 Uhr im Gasthof Bären in Eggiwil statt. Am Samstag, den 25.

April, folgt der Anlass im Hotel Hirschen in Langnau von 9.30 bis 11.30 Uhr. Den Abschluss bildet die Veranstaltung am Mittwoch, den 29. April, von 14 bis 16 Uhr im Gasthof Hirschen in Trubschachen. Die Gemeinden freuen sich auf eine rege Teilnahme und einen konstruktiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern





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