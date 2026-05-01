Untersiggenthal befragt Bevölkerung zu Feuerwerk – Entscheidung im Juni erwartet

Die Gemeinde Untersiggenthal führt eine Online-Umfrage durch, um die Meinung der Bevölkerung zum Thema lautes Feuerwerk zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen im Juni präsentiert werden und die Grundlage für eine Entscheidung des Gemeinderats bilden.

Die Gemeinde Untersiggenthal steht vor einer wichtigen Entscheidung bezüglich des zukünftigen Umgangs mit lautem Feuerwerk . Angesichts der zunehmenden Diskussionen über Lärmbelästigung und mögliche Auswirkungen auf die Lebensqualität hat der Gemeinderat eine Online- Umfrage gestartet, um die Meinung der Bevölkerung einzuholen.

Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Präferenzen der Einwohnerinnen und Einwohner zu erhalten, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Die Umfrage läuft bis zum 31. Mai 2026 und bietet den Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinde zu beteiligen. Die Ergebnisse der Umfrage werden im Juni präsentiert und dienen als wichtige Grundlage für die weitere Beratung und Entscheidungsfindung des Gemeinderats.

Derzeit gehört Untersiggenthal zu den wenigen Gemeinden in der Region, die das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an bestimmten Tagen noch erlauben. Diese Praxis steht jedoch zunehmend in der Kritik, insbesondere im Hinblick auf die Belastung von Anwohnern, Tieren und der Umwelt. Die Nachbargemeinden Baden, Ennetbaden, Gebenstorf und Würenlingen haben bereits ein generelles Verbot für lärmendes Feuerwerk eingeführt, das seit dem 1. Juli 2025 in Kraft ist.

Untersiggenthal möchte nun prüfen, ob eine ähnliche Regelung auch hier sinnvoll und wünschenswert ist. Die Umfrage konzentriert sich auf die Frage, ob ein zusätzlicher Absatz im Polizeireglement eingefügt werden soll, der das Abbrennen von lärmendem Feuerwerk im Gemeindegebiet verbietet. Es ist wichtig zu betonen, dass die Umfrage rein konsultativ ist und keine rechtlich bindende Wirkung hat. Der Gemeinderat behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten zu treffen.

Dennoch wird die Meinung der Bevölkerung bei der Entscheidungsfindung eine entscheidende Rolle spielen. Die Diskussion um das Feuerwerk in Untersiggenthal ist nicht neu. Bereits in der jüngsten Gemeindeversammlung sorgte das Thema für hitzige Debatten. Ein besonders engagierter Gegner des Feuerwerks brachte seine Enttäuschung über die bisherige Haltung des Gemeinderats zum Ausdruck und warnte vor negativen Konsequenzen eines möglichen Verbots.

Er befürchtet, dass ein Verbot in Untersiggenthal zu einem sogenannten Feuerwerk-Tourismus führen könnte, bei dem Personen aus anderen Gemeinden nach Untersiggenthal kommen, um dort Feuerwerk abzubrennen. Dies würde die Belastung für die Anwohner möglicherweise sogar erhöhen und die Situation verschärfen. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, hat der besagte Einwohner eine Petition gestartet, um Untersiggenthal davon zu überzeugen, das Feuerwerk weiterhin zu erlauben.

Die Petition hat bereits zahlreiche Unterschriften gesammelt und zeigt, dass es in der Gemeinde eine breite Unterstützung für den Erhalt des Feuerwerks gibt. Die Befürworter des Feuerwerks argumentieren, dass es ein wichtiger Bestandteil der lokalen Tradition und Kultur ist und dass es den Menschen Freude bereitet. Sie betonen auch, dass das Feuerwerk einen wichtigen Beitrag zum lokalen Gewerbe leistet, da es beispielsweise den Verkauf von Feuerwerkskörpern ankurbelt.

Auf der anderen Seite stehen die Gegner des Feuerwerks, die auf die negativen Auswirkungen des Lärms und der Umweltbelastung hinweisen. Sie argumentieren, dass es wichtig ist, die Lebensqualität der Anwohner zu schützen und dass es alternative Möglichkeiten gibt, Freude und Tradition zu erleben. Die Gemeindeversammlung war auch von der Verabschiedung des langjährigen Gemeindeschreibers Stephan Abegg geprägt, doch die Debatte um das Feuerwerk überschattete die Veranstaltung weitgehend.

Der Gemeinderat steht nun vor der schwierigen Aufgabe, die verschiedenen Interessen und Meinungen abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen, die für die gesamte Gemeinde akzeptabel ist. Die Situation in Untersiggenthal ist repräsentativ für eine landesweite Debatte über den Umgang mit Feuerwerk. Immer mehr Gemeinden prüfen, ob ein Verbot oder eine Einschränkung des Feuerwerks sinnvoll ist, um die Lärmbelästigung und die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Argumente für und gegen ein Verbot sind vielfältig und komplex.

Die Befürworter eines Verbots verweisen auf die negativen Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit von Menschen und Tieren, die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemässen Umgang mit Feuerwerkskörpern und die Belastung der Umwelt durch Schadstoffe und Müll. Die Gegner eines Verbots betonen die Tradition und Kultur des Feuerwerks, die Freude, die es den Menschen bereitet, und die wirtschaftlichen Vorteile, die es mit sich bringt.

Die Entscheidung, ob ein Verbot oder eine Einschränkung des Feuerwerks eingeführt wird, liegt letztendlich bei den einzelnen Gemeinden. Dabei müssen die spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinde berücksichtigt werden. In Untersiggenthal wird der Gemeinderat die Ergebnisse der Online-Umfrage sorgfältig analysieren und die Argumente der Befürworter und Gegner des Feuerwerks abwägen, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Es ist zu erwarten, dass die Entscheidung kontrovers diskutiert werden wird und dass es keine einfache Lösung geben wird.

Die Gemeinde Untersiggenthal hat sich jedoch dazu verpflichtet, einen transparenten und partizipativen Prozess zu gewährleisten, bei dem die Meinung der Bevölkerung berücksichtigt wird. Die Online-Umfrage ist ein wichtiger Schritt in diesem Prozess und bietet den Bürgern die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinde zu beteiligen. Die Ergebnisse der Umfrage werden im Juni präsentiert und dienen als wichtige Grundlage für die weitere Beratung und Entscheidungsfindung des Gemeinderats.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Untersiggenthal entwickeln wird und ob die Gemeinde sich für ein Verbot oder eine Einschränkung des Feuerwerks entscheiden wird





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