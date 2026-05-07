Unternehmenssteuern in der Schweiz: Deutliche Unterschiede zwischen den Kantonen

Eine aktuelle Studie von PWC zeigt, dass die Unternehmenssteuern in der Schweiz stark variieren. Während Bern und Zürich die höchsten Steuersätze haben, bleibt die Zentralschweiz mit Luzern und Zug steuerlich attraktiv. Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz gut ab.

In der Schweiz gibt es deutliche Unterschiede bei den Unternehmenssteuern zwischen den Kantone n. Laut einer aktuellen Studie der Beratungsfirma PWC zahlen Unternehmen in Bern und Zürich die höchsten Steuern, während die Zentralschweiz, insbesondere Luzern, zu den Regionen mit den niedrigsten Steuersätze n gehört.

Im Jahr 2024 liegt der effektive Steuersatz in Luzern bei 11,66 Prozent, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zug folgt mit einem Steuersatz von 11,71 Prozent, der ebenfalls gesunken ist. In Bern und Zürich bewegen sich die Steuersätze dagegen um die 20 Prozent. Trotz der Einführung der OECD-Mindeststeuer im Jahr 2024 blieben die Steuersätze in den meisten Kantonen stabil.

Acht Kantone, darunter sowohl die steuergünstigsten als auch Zürich, haben ihre Steuersätze für 2026 gesenkt. Vier Kantone – Basel-Stadt, Solothurn, Jura und Schaffhausen – haben ihre Steuersätze leicht erhöht. Die Zentralschweiz bleibt damit eine der steuerlich attraktivsten Regionen des Landes. Im internationalen Vergleich schneiden die Schweizer Kantone ebenfalls gut ab.

Die Unternehmenssteuern in der gesamten EU sind nur in Ungarn niedriger als in Luzern. Die Studie zeigt, dass die Schweiz weiterhin ein wichtiger Standort für Unternehmen bleibt, insbesondere aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Steuersätze





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