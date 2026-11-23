Bei Restaurierungsarbeiten an der Hagia Sophia wurden unterirdische Tunnel und Kammern aus römischer Zeit entdeckt. Das Netz könnte künftig Besuchern zugänglich gemacht werden.

Unter dem weltberühmten Bauwerk der Hagia Sophia in Istanbul haben Archäologen und Handwerker bei laufenden Restaurierungsarbeiten ein bedeutendes historisches Netzwerk aus alten Tunnel systemen und unterirdischen Räumen aufgedeckt. Diese Entdeckung bestätigt jahrhundertealte Spekulationen über die Existenz tiefer liegender Schichten unter dem 6. Jahrhundert alten Monument und offenbart Strukturen, die deutlich älter sind als die heutige Kuppelkirche selbst. Die Funde umfassen unter anderem Wasserkanäle und römische Grabstätten, die auf eine komplexe Infrastruktur aus früheren Epochen hinweisen.

Umfangreiche Tunnelsysteme unter der Kuppel

Das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus bestätigte die Entdeckungen gegenüber verschiedenen Medien und hob hervor, dass das unterirdische Netzwerk bislang aus neun Tunnels und sechs Gewölbekammern besteht. Zu den freigelegten Bereichen zählen Wasserkanäle, die einst der Wasserversorgung dienten, sowie eine römische Grabstätte und ein Durchgang, der vermutlich mit einer römischen Straße aus dem 5. Jahrhundert verbunden war. Die Arbeitskräfte haben in den bisherigen Arbeiten rund 3000 Tonnen Schutt aus der unterirdischen Infrastruktur entfernt und etwa 420 Meter Tunnel freigelegt.

Also read SVP-Strategie unter der Lupe: Schnegg kritisiert Fehler der Westschweiz

Fachexperten gehen davon aus, dass sich dieses Netzwerk über weitere Kilometer erstreckt, was darauf hindeutet, dass derzeit erst ein kleiner Teil des gesamten unterirdischen Komplexes sichtbar gemacht wurde. Die Bauschichten, die nun zutage treten, stammen aus Zeiten, die weit vor der Errichtung der Hagia Sophia liegen. Diese stratigrafischen Informationen bieten Historikern und Archäologen neue Einblicke in die bauliche Entwicklung Istanbuls über die letzten Jahrtausende hinweg.

Kulturminister lobt historische Bedeutung der Funde

Mehmet Nuri Ersoy, der türkische Minister für Kultur und Tourismus, besichtigte die Baustelle persönlich und unterstrich in einer Erklärung am 20. November 2026 die strategische Bedeutung dieser historischen Schätze. Er erläuterte, dass das unterirdische Netz im Laufe der Geschichte wichtige Funktionen bei der Wasserversorgung und der Ableitung von Regenwasser erfüllt hat. Durch die aktuellen Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten werde das wissenschaftliche Verständnis über Istanbuls historische Wasserwirtschaftsinfrastruktur signifikant vertieft.

Advertisement

Die Hagia Sophia, die bereits seit langem als UNESCO-Welterbe geschützt ist, zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Entdeckung der unterirdischen Strukturen könnte das Bauwerk in Zukunft noch attraktiver für Touristinnen und Touristen machen. Die Kombination aus der gigantischen Kuppel der Kirche und den neu freigelegten antiken Tunnelsystemen bietet ein umfassenderes historisches Erlebnis, das über den rein architektonischen Wert der Kirche hinausgeht.

Zukünftige Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit

Offizielle Pläne sehen vor, dass die als 'historische Schätze' bezeichneten unterirdischen Bereiche der Hagia Sophia in Zukunft teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Mehmet Nuri Ersoy gab zum Zeitpunkt der Bekanntmachung jedoch keinen konkreten Zeitplan für diese Öffnung bekannt. Es bleibt abzuwarten, wie die Restaurierungsarbeiten fortgesetzt werden und wann genau Besucher die neuen Routen durch die antiken Tunnel betreten können.

Diese Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt in der Konservierung und Präsentation des kulturellen Erbes Istanbuls. Die Zusammenarbeit zwischen dem Kulturministerium und den ausführenden Fachleuten zeigt, wie Restaurierungsmaßnahmen genutzt werden können, um vergessene Teile der Stadtgeschichte wieder ans Licht zu bringen. Die genauen Details zur künftigen touristischen Nutzung und zu den Sicherheitsvorkehrungen für die unterirdischen Gänge wurden noch nicht spezifiziert, aber die Entdeckung stellt eine enorme Bereicherung für die archäologische Forschung dar.