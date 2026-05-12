Unprecedented Radioproject in Gossau is directed at older population

A groundbreaking radio project in Gossau has started with the aim of reaching out to older individuals and sending direct live broadcasts from senior and care homes in St. Gallen. The program presented consists of classical music, personal greetings and conversations, aiming to provide a comforting atmosphere and trigger nostalgic reminiscences.

In Gossau isst ein aussergewöhnliches Radio projekt gestartet.

« Radio ü65\» richtet sich gezielt an ältere Menschen und sendet künftig regelmässig direkt aus Alten- und Pflegeheimen im Kanton St.Gallen.

Mit Musikklassikern, persönlichen Grüssen und Gesprächen soll ein Programm entstehen, das Nähe schafft und Erinnerungen weckt.



Der Berliner Björn Höhne ist Spieler bei Volley Amriswil:



"Es war einfach, im Oberthurgau Fuss zu fassen"



Er ist seit Jahren eine Konstante bei Volley Amriswil und nennt den Oberthurgau seine zweite Heimat: Björn Höhne.

Im Sporttalk spricht der deutsche Routinier über die jüngsten Erfolge der Amriswiler Truppe, darüber, wie er als ältester Spieler der Mannschaft den Generationenkonflikt wahrnimmt und über seine anstehende siebte Saison in der Ostschweiz





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