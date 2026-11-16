UNO-Konferenz: Dringende Weichenstellung bei autonomen Waffensystemen

Die 128 Vertragsstaaten des UNO-Waffenübereinkommens debattieren bis Freitag über ein Mandat zur Regulierung tödlicher autonomer Waffensysteme. Ein historischer Beschluss steht an.

In Genf steht die 128. Jahrestagung der Vertragsstaaten des UNO-Waffenübereinkommens ( CCW) unter einem besonderen Druck. Zahlreiche Regierungen fordern eine dringende Verhandlung zum Thema künstliche Intelligenz in der Rüstung. Das Ziel ist klar definiert: Innerhalb von maximal zwei Jahren soll ein verbindlicher Rahmenvertrag ausgearbeitet werden. Dieser Vertrag soll die Lücke schließen, die die aktuelle internationale Rechtslage im Umgang mit hochautomatisierten Kampfsystemen offenlässt. Der Entscheidungszeitraum endet offiziell am Freitag, was die diplomatischen Spannungen vor Ort weiter verschärft.

Mandatsverhandlung und Zeitrahmen

Der Kern der aktuellen Debatte dreht sich um die Frage, ob den Regierungen ein formelles Mandat erteilt wird, um über neue Regulierungen zu verhandeln. Viele Staaten setzen dabei auf einen vollständigen Verzicht auf Systeme, die vollständig der menschlichen Kontrolle entzogen sind. Andere Nationen wiederum plädieren für klare regulatorische Grenzen für Waffensysteme, die zwar autonome Funktionen besitzen, aber nicht vollständig eigenständig entscheiden. Die Unterscheidung liegt dabei in der Schwere der Automatisierung: Es geht nicht nur um Zielidentifikation, sondern um die finale Entscheidung zum Angriff.

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Die Verhandlungen finden unter der Bedingung statt, dass alle Entscheidungen der CCW-Vertragsstaaten einstimmig getroffen werden müssen. Diese Einstimmigkeitsregel erschwert den Prozess erheblich, da bereits einzelne Gegenstimmen einen Kompromiss blockieren können. Ein mögliches Szenario, das in Genf diskutiert wird, ist die Beschließung eines Verhandlungsmandats für ein künftiges Übereinkommen. Dabei könnte jedoch bewusst offen gelassen werden, ob dieses neue Übereinkommen später rechtsverbindlichen Charakter haben wird oder lediglich als politische Absichtserklärung dient.

Definition tödlicher Autonomie und technischer Stand

Um die Debatte einzugrenzen, muss der Begriff der Vollautonomie technisch präzise betrachtet werden. Vollautonom bedeutet in diesem Kontext, dass etwa eine Drohne oder eine Lenkrakete nicht nur Ziele nach vorprogrammierten Algorithmen sucht und verfolgt. Sie löst den Angriffsauslöser auch ohne jede menschliche Kontrolle aus. Dieser Aspekt der finalen Entscheidungsfindung ist der kritischste Punkt in der ethischen und rechtlichen Diskussion. Die Technologie, die dahintersteckt, entwickelt sich rasant und überholt häufig die bestehenden politischen Diskussionsrahmen.

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Tatsächlich wird vielerorts, oft verdeckt, an solchen tödlichen autonomen Waffensystemen gearbeitet. Experten und Militärexperten arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung dieser Technologien, um strategische Vorteile zu erlangen. Die Bezeichnung Lethal Autonomous Weapon Systems, abgekürzt LAWS, hat sich in der Fachwelt etabliert. Trotz der intensiven Forschungsarbeiten und der fortschreitenden Technologieentwicklung bleibt eine wichtige Tatsache bestehen: Laut UNO-Experten gibt es bislang keine Beweise für den tatsächlichen Einsatz solcher Waffen in laufenden oder vergangenen Konflikten. Die Diskrepanz zwischen technologischer Vorbereitung und operativer Realität ist hieraus deutlich ersichtlich.

Rechtliche Grundlagen und nationale Verpflichtungen

Die rechtliche Basis für diese Diskussionen bildet das UNO-Waffenübereinkommen von 1980. Bisher wurden fünf Zusatzprotokolle verabschiedet, die den Einsatz bestimmter konventioneller Waffen regulieren. Diese Protokolle sind für alle Staaten rechtsverbindlich, die sie ratifiziert haben. Diese Rechtsbindlichkeit ist ein zentrales Element der aktuellen Verhandlungen, da sie den Maßstab für künftige Abkommen setzen könnte. Staaten, die bereits ratifiziert haben, tragen eine besondere Verantwortung bei der Auslegung und Weiterentwicklung des Völkerrechts.

Die Schweiz zählt zu den Unterzeichnerstaaten, die bereits mehrere Zusatzprotokolle ratifiziert haben. Daher unterliegt sie den bestehenden rechtlichen Bindungen und muss sich an die Vorgaben des Übereinkommens halten. Die Haltung der Schweiz und anderer neutrale Staaten wird oft als wichtiges Schwergewicht in den Verhandlungen gesehen. Der Druck auf diese Nationen ist groß, sich für einen verbindlichen Rahmen einzusetzen, der menschliche Verantwortung in der Kriegsführung sicherstellt. Die nationalen Sicherheitsinteressen stehen dabei oft im Konflikt mit den humanitären Zielen der Regulierung.

Auswirkungen und künftige Schritte

Die Ergebnisse der Verhandlungen bis Freitag werden weitreichende Konsequenzen für die globale Sicherheitsarchitektur haben. Sollte ein Mandat beschlossen werden, beginnt ein intensiver diplomatischer Prozess, der bis zu zwei Jahre dauern kann. In dieser Zeit müssen unterschiedliche Interessenlagen, technische Möglichkeiten und ethische Standards zusammengeführt werden. Die Gesellschaft erwartet eine klare Positionierung der Politik, um ethische Mindeststandards in der Rüstung zu gewährleisten. Fehlentscheidungen oder Blockaden könnten zu einem Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz führen.

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Nach der Abstimmung am Freitag hängt die weitere Entwicklung davon ab, ob Konsens erzielt wurde. Eine Ablehnung des Mandats würde die Debatte auf unbestimmte Zeit verschieben und könnte zu einer Erosion des Vertrauens in multilaterale Abrüstungsprozesse führen. Die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsorganisationen beobachten die Entwicklungen mit großer Sorge. Die Herausforderung besteht darin, technologischen Fortschritt zu ermöglichen, ohne die grundlegende menschliche Kontrolle über Leben und Tod aufzugeben. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die 128 Vertragsstaaten dieses sensible Gleichgewicht finden können.