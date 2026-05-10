Universitätsspital Zürich: Cardioband-Skandal: Implantat auch im Inselspital Bern verwendet

Ein Whistleblower hat die Aufklärung des Skandals um das Universitätsspital Zürich entscheidend vorangetrieben. Die Spitaldirektorin Monika Jänicke bedankt sich bei ihm und will künftig bei Interessenkonflikten durchgreifen. Das Universitätsspital Zürich ist nicht das einzige Spital, in dem das Cardioband eingesetzt wurde. Auch das Inselspital Bern hat es verwendet.

An der Herzklinik des Universitätsspitals Zürich herrschte unter der Leitung von Francesco Maisano über Jahre hinweg eine überhöhte Sterblichkeitsrate. Etwa 75 Todesfälle wurden als "nicht erwartbar" oder "eher nicht erwartbar" eingestuft.

Insbesondere ein von Maisano erfundenes und höchst umstrittenes Cardioband steht im Fokus. Nun wird bekannt: Das Universitätsspital Zürich ist nicht das einzige Spital, in dem das Implantat zum Einsatz kam, schreibt die "NZZ am Sonntag". So wurde der künstliche Ring zur Reparatur undichter Herzklappen auch im Inselspital Bern verwendet. Gemäss dem Bericht wurde es 36 Mal bei Operationen implantiert.

Man habe keine auffälligen Todesfälle festgestellt, ob es zu Komplikationen gekommen sei, dazu sage das Spital aber nichts. Interne Abklärungen seien eingeleitet worden. Neben dem Inselspital ist das Cardioband demnach auch im Luzerner Kantonsspital, im Tessiner Herzzentrum oder in einem Mailänder Spital eingesetzt worden. In letzterem ist Maisano weiterhin als Chirurg tätig





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