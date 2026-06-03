Universität Luzern erreicht Rekordstudierendenzahl trotz Sparzwang

Die Universität Luzern verzeichnet im Herbstsemester 2025 erstmals über 4000 Studierende. Gleichzeitig schließt die Jahresrechnung unter Sparbedingungen ausgeglichen ab. Bildungs- und Universitätsleitung kommentieren die unterschiedliche Entwicklung in den Fakultäten und betonen die Notwendigkeit von Grundlagenforschung.

Im Herbstsemester 2025 verzeichnete die Universität Luzern einen historischen Meilenstein: Erstmals in ihrer 25-jährigen Geschichte überschritt die Zahl der eingeschriebenen Studierenden die Marke von 4000.

Diese positive Entwicklungslinie steht in einem interessanten Kontrast zu der finanziellen Situation der Hochschule. Die Jahresrechnung für das Jahr 2025 schloss zwar ausgeglichen ab, jedoch wird der Universität Luzern nach wie vor Sparsamkeit auferlegt. Die kantonalen Vorgaben erfordern konsequentes Wirtschaften,was sich in einem einmaligen Rückgang des Eigenkapitals um 2,9 Millionen Franken niederschlug. Dieser Beschluss des Kantonsrats ist unmittelbare Folge des geforderten Konsolidierungskurses.

Bildungsdirektor Armin Hartmann (SVP) begrüsste in seinem Vorwort zum Jahresbericht die "rasch eingeleiteten" Sparmassnahmen. Seiner Einschätzung nach verschaffen diese der Universität wieder dringend benötigten Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass einige Fakultäten unter erheblichen Druck geraten seien, ihre Angebote anzupassen und neu auszurichten. Die Entwicklung der Studierendenzahlen sei dabei "je nach Fakultät" sehr unterschiedlich.

Während einige Bereiche Zuwächse verzeichnen, müssen andere mit rückläufigen oder stagnierenden Zahlen kämpfen. Rektor Martin Hartmann nahm in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht ebenfalls Stellung. Er stellte fest, dass die Studierendenanzahl sich auch "in Bereichen, die unter Druck stehen, etwa in den Geistes- und Sozialwissenschaften", halte. Das sei ein bemerkenswertes Ergebnis der bisherigen Anstrengungen.

Besonders wichtig war ihm jedoch die Mahnung, im Kontext der Sparmassnahmen dürfe die "ökonomische Sprache" nicht die einzige sein, die an der Universität gesprochen werde. Er betonte, eine Universität müsse auch "Forschung ermöglichen, deren Mehrwert nicht ersichtlich ist und die ohne Verwertungsdruck auskommt". Diese Aussage unterstreicht das Spannungsfeld zwischen Effizienzdenken und dem Auftrag zur grundlagenorientierten Forschung. Das Jahr 2025 war für die Universität Luzern zudem ein Jubiläumsjahr.

Sie feierte ihr 25-jähriges Bestehen, was unter anderem mit einem Tag der offenen Tür gewürdigt wurde. Dieser Anlass bot der breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Entwicklung der jungen Universität von ihren Anfängen bis zur heutigen Größe nachzuvollziehen. Die Kombination aus Rekordstudierendenzahl, ausgeglichener Jahresrechnung unter Sparbedingungen und dem runden Geburtstag macht den Jahresbericht 2025 zu einem Dokument des Wandels und der Kontinuität.

Die Universität steht vor der Herausforderung, Wachstum und Excellence mit den finanziellen Vorgaben des Kantons in Einklang zu bringen, ohne ihren konzeptionellen Kern zu beschädigen. Die unterschiedlichen Entwicklungen in den Fakultäten zeigen, dass die Hochschule ein diversifiziertes Profil hat, das unterschiedlichen ökonomischen und akademischen Logiken unterliegt. Die Debatte über die Balance zwischen wirtschaftlicher Leistbarkeit und wissenschaftlicher Neugier wird daher auch in den kommenden Jahren an der Universität Luzern central bleiben.

Der Jahresbericht dokumentiert diesen balancesakt und zeigt, dass trotz aller Sparbemühungen die Attraktivität der Hochschule für Studierende nicht nachgelassen hat





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