United-Flug: Passagier droht Cockpit mit Bombe, wird nach Landung festgehalten

Ein 34-jähriger Passagier auf einem United-Flug von Newark nach New Orleans droht mit einer Bombe ins Cockpit. Die Crew alarmiert die Flugsicherung und hält den Mann fest, bevor die Boeing 737 Max sicher landet.

Ein 34-jähriger Passagier auf einem United-Airlines-Flug von Newark nach New Orleans stellte am 12. August 2026 eine ernste Bedrohung dar, indem er mit einer angeblichen Bombe im Cockpit eindringen wollte. Die Besatzung alarmierte sofort die Flugsicherung, und die Maschine landete später sicher in New Orleans.

Aufbruch mit hoher Gefahrenstufe

Der Flug United 2174 startete um 21.30 Uhr von Newark mit 46 Passagieren. Kurz nach dem Take-Off meldete die Crew über Funk, dass ein Passagier versucht habe, ins Cockpit einzudringen, und die angebliche Bombe genannt. In Reaktion auf diese Meldung setzte die Crew einen Alarm der höchsten Gefahrenstufe an die Flugsicherung.

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Die Besatzung konnte den Mann, der laut Beschreibungen verwirrt wirkte, im hinteren Teil des Flugzeugs festhalten. Trotz der Bedrohung blieb die Flugroute unverändert, und die Boeing 737 Max setzte die Reise fort.

Ruhige Landung trotz Bedrohung

Die Boeing 737 Max landete sicher um 23.15 Uhr im Flughafen von New Orleans in Louisiana. Die gesamte Crew und die Passagiere blieben unverletzt. Nach der Landung wurde der 34-jährige Mann festgenommen und an die Polizei übergeben.

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United Airlines bestätigte den Vorfall in einer Pressemitteilung. Die Airline betonte, dass sie effektiv mit der Situation umgegangen sei und sowohl die Sicherheit der Passagiere als auch die des Personals gewährleistet habe.

Reaktionen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Polizei von New Orleans nahm die Festnahme des Verdächtigen vor der Kontrollen der Bodencrew vor. Ermittlungen beginnen nun, um den Anspruch des Mannes zu untersuchen und seine Absichten zu klären.

Fernseh- und Onlineportale in den USA haben breite Berichterstattung über den Vorfall geleitet, wobei sie den Fokus auf die Sicherheitslage an Bord und das robuste Handeln des Personals legten.

Ausblick auf die Luftfahrt

Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit fortgeschrittener Sicherheitsprotokolle, insbesondere für Passagierflugzeuge, die von United in ihrem internationalen Netzwerk eingesetzt werden. Die Boeing 737 Max ist ein fester Bestandteil der bestehenden Flotte, und USA-Fluggesellschaften fordern ausgefeilte Maßnahmen gegen mögliche Bedrohungen im Cockpit.

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Die Fluggesellschaft und die Luftfahrtbehörden prüfen derzeit, ob zusätzliche Einschränkungen oder Überwachungsmechanismen notwendig sind, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern.