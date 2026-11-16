United Airlines erlebt einen schwerwiegenden Systemausfall. Maschinen erhalten keine Gewichtswerte für den Start. Die FAA-Krise liegt kurz zurück.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines verzeichnete einen erheblichen technischen Systemausfall, der die Startvorbereitungen mehrerer Flugzeuge massiv beeinträchtigte. Das Unternehmen bestätigte offiziell, dass ein umfassendes Problem in der IT-Infrastruktur vorlag und die betroffenen Maschinen keine vitalen Startdaten empfangen konnten. Besonders kritisch war der Ausfall bei der Übermittlung von Informationen zum Gesamtgewicht und zur Gewichtsverteilung der Flugzeuge, welche für die Flugsicherheit unerlässlich sind. United teilte auf der Plattform X mit, man arbeite mit Hochdruck an einer schnellen Behebung der Störung und entschuldigte sich ausdrücklich bei den betroffenen Passagiere n.

Technische Details des Datenmangels

Laut Berichten des Senders NBC konnten einige Flugzeuge der Fluggesellschaft wichtige numerische Werte für die Berechnung des Starts nicht abrufen. Piloten meldeten demnach im Flugfunk entsprechende Schwierigkeiten an der Bodeninfrastruktur. Die fehlenden Daten betrafen primär die statische Struktur der Ladung und des Kraftstoffs, was eine präzise Gewichtsverteilung unmöglich machte. Ohne diese spezifischen Werte dürfen Flugzeuge nach den Sicherheitsrichtlinien nicht abheben, da die Trimmanpassungen und Treibstoffberechnungen nicht verifiziert werden können. Dies führte dazu, dass die Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festsaßen und keine Abflugfreigabe erteilt wurde.

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Situation an den Terminals und Betroffenheit

Mehrere Passagiere berichteten von langen Wartezeiten und unbekannten Ausfallzeiten für ihre Verbindungen. Die Fluggesellschaft klärte gegenüber mehreren US-Medien auf, dass ausschließlich abfliegende Maschinen von der Störung betroffen waren. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge befanden sich außerhalb des betroffenen Systems und wurden durch die Unterbrechung nicht beeinträchtigt. Die genauen Zahlen der betroffenen Flüge und die exakte technische Ursache des Fehlers blieben am Tag des Vorfalls zunächst unklar. Die Fluggesellschaft konzentrierte sich vorerst auf die Kommunikation mit den Reisenden und die Koordination der Umplanungen.

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Hintergrund: Kurzfristige FAA-Krise

Der Vorfall bei United Airlines folgt auf eine extrem angespannte Situation in der US-aviation. Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem landesweiten Startverbot geführt. Dieses Verbot dauerte mehr als vier Stunden an und sorgte für massive Störungen im Luftverkehr. Tausende Flüge fielen komplett aus, während weitere Verbindungen erhebliche Verspätungen hinnehmen mussten. Die Airlines arbeiteten an einem Montag noch daran, nach der Chaos-Woche zum Normalbetrieb zurückzukehren, was die Ressourcen der Fluggesellschaften zusätzlich belastete.

Kontext und Auswirkungen auf den Markt

Ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausfall bei der Behörde FAA und der Störung bei United Airlines besteht, war zunächst nicht bekannt. Experten und Beobachter wiesen darauf hin, dass der US-Luftverkehrssystem durch diese beiden aufeinanderfolgenden Ereignisse an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen sein könnte. Die Unabhängigkeit der Störung von der regulären Flugüberwachung der FAA deutet auf ein internes Problem bei United hin. Dennoch zeigt die Häufung der Vorfälle die Anfälligkeit moderner, vernetzter Systeme bei gleichzeitiger hoher Auslastung. Passagiere und Unternehmen müssen mit zusätzlichen Unsicherheiten in der Flugplanung rechnen.