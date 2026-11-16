United Airlines meldet technischen Ausfall mit Flugverzögerungen, während JPMorgan Chase Kunden den Online-Zugriff verwehrt. Details zu den betroffenen Diensten.

Ein schwerwiegender technischer Ausfall bei United Airlines hat am Wochenende erneut Chaos im US-Luftverkehr ausgelöst. Das Unternehmen bestätigte einen umfassenden Systemfehler, der zahlreiche Abflüge behinderte und Passagiere an den Toren oder auf dem Rollfeld festhielt. Parallel dazu berichteten Kunden mehrerer großer US-Banken am Montag von Problemen beim Zugriff auf ihre Online-Konten, wobei die Störungen vor allem die Infrastruktur von JPMorgan Chase betrafen.

Technische Defizite bei United Airlines

Ein umfassender Systemausfall bei United Airlines führte zu erheblichen Versorgungsengpässen für die Fluggesellschaft. Die Firma bestätigte den Vorfall öffentlich und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der technischen Defizite. Auf der Plattform X entschuldigte sich das Unternehmen bei den betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten. Nach Informationen des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen.

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Piloten meldeten demnach entsprechende Probleme über den Flugfunk, während mehrere Passagiere bestätigten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten. Die Fluggesellschaft teilte mehreren US-Medien mit, dass nur abfliegende Maschinen betroffen seien. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge seien von der Störung nicht beeinträchtigt worden. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren und was die Störung auslöste, war zunächst unklar.

Kontext FAA Ausfall und Microsoft

Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst nicht bekannt. Die Probleme im Luftverkehr hielten teilweise bis ins Wochenende an.

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Diese Vorfälle ereigneten sich wenige Tage nach zwei weiteren größeren Ausfällen in den USA. Am Donnerstag war es beim Softwarekonzern Microsoft zu weitreichenden Ausfällen gekommen, die unter anderem die Dienste Outlook, Teams und den KI-Assistenten Copilot beeinträchtigten. Die Kette der IT-Probleme verdeutlicht die Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten.

JPMorgan Chase Softwarefehler

Kunden mehrerer großer Banken in den USA haben am Montag Probleme beim Zugriff auf ihre Online-Konten gemeldet. Eine technische Störung bei der US-Großbank JPMorgan Chase wirkte sich auch auf Kunden anderer Banken aus. Chase erklärte, Ursache sei ein vorübergehender Softwarefehler in einem bankinternen Hardwaresystem. Einen Cyberangriff schloss das Institut ausdrücklich aus. Man arbeite daran, die Bankdienstleistungen wieder vollständig verfügbar zu machen.

Betroffen waren vor allem Chase-Kunden sowie Kunden anderer Banken, die Transaktionen mit Chase abwickeln wollten. Dazu gehörten auch Nutzer der Zelle-Plattform, über die Kunden großer US-Banken nahezu in Echtzeit Geld an andere Privatpersonen überweisen können. Die beteiligten Banken Bank of America und Citigroup meldeten keine eigenen Störungen.

Auswirkungen auf Zahlungsverkehr

Auch der Betreiber von Zelle erklärte, sein Netzwerk funktioniere einwandfrei. Verzögerungen bei Zahlungen könnten jedoch durch Probleme einzelner Finanzinstitute entstehen. Die Situation zeigt, wie stark die finanzielle Infrastruktur der USA auf wenige zentrale Punkte wie JPMorgan Chase und die Zelle-Plattform angewiesen ist. Eine Störung an dieser Stelle wirkt sich automatisch auf das gesamte Ökosystem der Online-Banking-Nutzer aus. Die Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit bleibt das dringende Ziel der Verantwortlichen.