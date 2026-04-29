United Airlines erweitert Transatlantik-Angebot im Sommer 2026 mit neuen europäischen Zielen

United Airlines plant eine deutliche Erweiterung seines Transatlantik-Angebots im Sommer 2026 mit neuen Verbindungen nach Split, Bari, Glasgow und Santiago de Compostela. Insgesamt werden bis zu 210 tägliche Flüge zwischen den USA und Europa angeboten, darunter 14 exklusive Ziele. Die Airline setzt auf eine Mischung aus neuen Routen und einer erhöhten Flugfrequenz, um den Bedarf der Reisenden besser zu bedienen.

United Airlines , ein führendes Mitglied der Star Alliance , plant eine deutliche Erweiterung seines Transatlantik-Angebots im Sommer 2026. Die Airline wird mehrere neue europäische Ziele in ihren Flugplan aufnehmen, darunter Verbindungen ab New York-Newark nach Split, Bari, Glasgow und Santiago de Compostela.

Die neuen Routen starten gestaffelt ab Ende April 2026. Split wird drei Mal wöchentlich angeflogen, Bari vier Mal, Glasgow täglich und Santiago de Compostela ebenfalls drei Mal pro Woche. Einige dieser Verbindungen sind exklusive Nonstop-Flüge, die von keiner anderen US-Airline angeboten werden. Insgesamt plant United Airlines im Sommer 2026 bis zu 210 tägliche Flüge zwischen den USA und Europa zu 36 Zielen, darunter auch Grönland.

Laut der Airline werden 14 dieser Destinationen von keinem anderen US-Netzwerkanbieter angeflogen. Parallel dazu wird United Airlines auch mehrere Sommerziele, die bereits 2025 eingeführt wurden, wieder in den Flugplan aufnehmen, darunter Faro, Madeira, Palermo, Bilbao sowie Nuuk. Diese Maßnahmen unterstreichen den ambitionierten Expansionskurs der Airline in Europa und ihre Strategie, das transatlantische Netzwerk weiter auszubauen. Die neuen Verbindungen sollen nicht nur die Reiseoptionen für Geschäfts- und Urlaubsreisende erweitern, sondern auch die Position von United Airlines als führender Transatlantik-Anbieter stärken.

Die Airline setzt dabei auf eine Mischung aus exklusiven Zielen und einer erhöhten Flugfrequenz, um den Bedarf der Reisenden besser zu bedienen. Gleichzeitig hat United Airlines bestätigt, dass es Fusionsgespräche mit American Airlines gab, die jedoch ohne Ergebnis blieben. Diese Entwicklung zeigt, dass die Airline weiterhin eigenständig wachsen und ihr Netzwerk ausbauen möchte.

Zudem hat United Airlines kürzlich angekündigt, den Zugang zu ihren Polaris-Lounges für Reisende von Partnerairlines wie Lufthansa, Swiss und anderen deutlich einzuschränken. Diese Maßnahme soll die Exklusivität der Lounges für United-Kunden erhöhen und die Kapazitäten besser steuern





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