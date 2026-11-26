Union Saint-Gilloise unterliegt Lech Posen in der Europa Conference League. Tore von Agnero, Palma und Florucz entscheiden das Spiel in Polen.

Union Saint-Gilloise hat sein Spiel bei Lech Posen mit 1:2 verloren und damit eine frühe Niederlage in der Europa Conference League kassiert. Die Belgier zeigten sich zwar offensiv präsent, scheiterten jedoch an der notwendigen Effizienz und der Abwehrstärke des polnischen Teams. Lech Posen nutzte seine Chancen präzise und ging mit einem klaren Vorsprung in die Pause, bevor Union Saint-Gilloise im zweiten Durchgang noch ein Ehrentor erzielen konnte.

Polnische Dominanz durch präzise Tore

Lech Posen übernahm früh die Kontrolle über das Geschehen und belohnte diese Dominanz mit zwei Treffern, die den Grundstein für den Sieg legten. Yannick Agnero eröffnete die scoreboard-Statistik, indem er einen Pass von Luis Palma mit dem linken Fuß präzise in die obere linke Ecke ablegte. Damit ging Lech Posen mit einem 1:0-Vorsprung in Führung, der die Belgen unter Druck setzte.

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Kurz später verdoppelte Luis Palma die Führung und markierte damit seinen zweiten Beitrag zum Erfolg seines Teams. Der Spieler traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten rechts zum 2:0. Diese doppelte Führung nach den frühen Phasen des Spiels gab Lech Posen das notwendige Selbstvertrauen, um das Spieltempo zu diktieren und die Defensivstruktur von Union Saint-Gilloise zu stürzen. Die polnische Mannschaft zeigte sich in den Schlussphasen der ersten Halbzeit sehr diszipliniert.

Union SG kämpft gegen Abwehr und Distanzschüsse

Union Saint-Gilloise versuchte sich mit verschiedenen Angriffsstrategien gegen das polnische Tor, stieß jedoch oft auf Widerstand. Kevin Rodríguez hatte mehrere Versuche aus der Distanz und aus der Strafraummitte, die jedoch entweder abgeblockt oder vom Torwart pariert wurden. Besonders sein Kopfballversuch aus der Mitte des Strafraums wurde sicher von der gegnerischen Torwartformation gehalten. Auch ein weiterer Schuss von Rodríguez mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum führte nicht zum Erfolg, da er in der Mitte des Kastens festgemacht wurde.

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Auf der anderen Seite waren es auch Distanzversuche von Ross Sykes, die das Tor von Lech Posen bedrohten. Sykes versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, jedoch wurde der Schuss abgeblockt. Ein weiterer Kopfballversuch von Sykes aus der Strafraummitte ging knapp links am Tor vorbei. Die Unparteiischen zeigten auch einmal die Abseitsflagge, als Kevin Rodríguez einen Pass nach vorne spielte, aber Louis Patris in der Abseitsposition gesehen wurde. Die belgische Mannschaft struggled also damit, klare Torchancen zu kreieren.

Nachspielzeit und Ehrentor durch Florucz

In der Nachspielzeit, die der vierte Offizielle mit zwei Minuten ankündigte, gab Union Saint-Gilloise nicht auf. Ein Elfmeter wurde gegen Union Saint-Gilloise verhängt, nachdem Terry Yegbe einen Foul im Strafraum begangen hatte. Raul Florucz trat den Elfmeter an, konnte ihn jedoch nicht verwandeln. Der Strafstoss wurde mit dem linken Fuß geschossen, aber links unten vom Torwart gehalten, was den belgischen Frust weiter anwachsen ließ.

Nachdem der Elfmeter nicht genutzt werden konnte, gelang Raul Florucz kurz darauf der Anschluss. Florucz traf mit dem linken Fuß aus der Distanz unten rechts zum 1:2. Die Vorlage kam von Louis Patris, der die Situation effektiv einleitete. Dieser Treffer sorgte für etwas Aufregung in der Schlussphase, reichte aber nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Robert Gumny von Lech Posen erhielt noch eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen, was die physikalische Härte des Spiels unterstrich. Das Endresultat von 1:2 bleibt damit stehen, und Lech Posen geht als Sieger vom Platz.