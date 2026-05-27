Union diskutiert über Hendrik Wüst als möglichen Reservekanzler

In der CDU werden Spekulationen über eine Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz laut.Als möglicher Nachfolger wird insbesondere Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst genannt. Das Umfeld von Merz weist solche Gedankenspiele als gefährlich und verfassungsfern zurück. Die Debatte entsteht vor dem Hintergrund von Reformstau und internationalen Krisen.

In der Union werden derzeit mögliche Alternativen zu Bundeskanzler Friedrich Merz diskutiert, wobei insbesondere der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst als möglicher " Reservekanzler " oder "Einwechselkanzler" genannt wird.

Diese Spekulationen entstehen vor dem Hintergrund stockender Reformen, internationaler Krisen wie im Iran und in der Ukraine sowie eines angekratzten Images des Kanzlers. Merz steht nicht nur in der Öffentlichkeit unter Druck, sondern auch in Teilen seiner eigenen Partei. Bei einem Auftritt in Arnsberg im Sauerland, wo Merz vor lokaler CDU-Basis sprach, war von dieser internopposition jedoch nichts zu spüren; die regionale Partei bekannte sich klar zu ihrem Bundeskanzler.

Unabhängig davon wird in Medien wie "Stern" und "Bild" berichtet, dass in Führungskreisen der CDU über einen möglichen Kanzlerwechsel gesprochen werde, konkrete Planungen gebe es aber nicht. Das Umfeld von Merz reagiert umgehend und weist die Spekulationen als naive und verfassungsferne Gedankenspiele zurück, die der AfD in die Hände spielten und die Stabilität im Parlament gefährdeten. Es handle sich um "wüste Spekulationen", die von den tatsächlichen Sachfragen wie Einkommensteuer oder Pflegereform ablenken sollten.

Neben Wüst werden in internen Szenarioanalysen auch Markus Söder und Jens Spahn als mögliche Nachfolger genannt. Ein tatsächlicher Wechsel ist jedoch komplex: Merz müsste entweder freiwillig zurücktreten oder durch Fraktionsdruck zum Verzicht bewegt werden, dann könnte die Unionsfraktion gemeinsam mit der SPD einen neuen Kanzler wählen. Es bleibt unklar, ob die SPD einem solchen Wechsel zustimmen würde, und auch Wüst selbst hat vermutlich aktuell kein Interesse, aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin zu wechseln.

Zudem wird spekuliert, ob nicht gerade Befürworter Wüsts ihn jetzt in die Diskussion bringen, um mögliche spätere Ambitionen zu "verbrennen". Gleichzeitig halten viele in der Union Wüst für einen geeigneten Kanzlerkandidaten, weil er im Gegensatz zu Merz über umfangreiche Regierungserfahrung verfügt und in Nordrhein-Westfalen bereits mit den Grünen regiert, was für eine mögliche Koalition auf Bundesebene wichtig sein könnte. Die Debatte über einen Kanzlertausch ist nicht neu, aber sie gewinnt durch die aktuellen Herausforderungen an Schärfe





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