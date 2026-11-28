1. FC Union Berlin trennt sich sofort von Chefcoach Mauro Lustrinelli. Präsident Dirk Zingler begründet die Entscheidung mit dem katastrophalen Saisonstart und der akuten Abstiegsgefahr der Eisernen.

Der 1. FC Union Berlin hat einen drastischen Schritt in der aktuellen Krise unternommen und sich per sofort von Cheftrainer Mauro Lustrinelli getrennt. Die Vereinsführung reagierte damit direkt auf den katastrophalen Saisonstart der Berliner Profis, der die sportliche Existenz in der Bundesliga massiv bedroht. Präsident Dirk Zingler erklärte am Samstagabend die Entscheidung, da die aktuelle Spielweise und die daraus resultierenden Ergebnisse den Klassenerhalt gefährden.

Trainerwechsel nach sportlichem Desaster

Mauro Lustrinelli stand seit Sommer unter Vertrag, um den Verein nach einer durchwachsenen Vorsaison zu stabilisieren und einen spielerischen Wandel einzuleiten. Doch statt der erhofften Offensive entwickelte sich eine defensive Schwäche. Mit nur sieben Punkten aus den bisherigen Spielen belegt Union Berlin einen direkten Abstiegsplatz in der Tabelle. Diese sportliche Misere zwingte das Präsidium zum sofortigen Handeln, da die Geduld bei den Verantwortlichen endgültig erschöpft war.

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Kritik an Taktik und Kaderzusammenstellung

Lustrinelli wollte den defensiv geprägten Union-Fußball durch eine aktive Viererkette und offensivere Spielweise ersetzen. Dieser Systemwechsel ging jedoch komplett nach hinten los. Die Eisernen verloren ihre größte Waffe, die defensive Stabilität, und blieben offensiv so harmlos wie in den Vorjahren. Verantwortlich dafür ist nicht nur der Trainer, sondern auch Sportvorstand Horst Heldt. Dieser holte nach dem Verkauf von Ilyas Ansah keinen adäquaten Ersatz für den Angriff, während Andrej Ilic lange verletzungsbedingt ausfiel. Der Wunschfußball des Schweizer blieb thus aus, und die improvisierte Angriffsspielscheiterte.

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Rolle von Heldt und frühere Trainer

Neben dem Trainerwechsel wird auch die Arbeit von Horst Heldt kritisch beleuchtet. Seit dem Abgang von Urs Fischer im November 2023 hat kein Coach die Eisernen von Anfang bis Ende einer Saison trainiert. Heldt stand schon immer in der Kritik wegen seiner Personal- und Transferpolitik und muss sich an den personellen Glücksgriffen seines Vorgängers Oliver Ruhnert messen lassen. Weder bei den Trainern noch bei der Kaderzusammenstellung bewies er dauerhaft ein gutes Händchen.

Zukunft nach der Trennung

Präsident Dirk Zingler gab bekannt, dass er und Horst Heldt die Zusammenarbeit nach Ende der Saison beenden werden. Zingler würdigte die Professionalität und menschlichen Qualitäten Heldts, doch der Weg war geebnet. Ein direkter Nachfolger für Mauro Lustrinelli steht derzeit noch nicht fest. Die Verantwortlichen müssen nun schnell eine Lösung finden, um die Abstiegsgefahr abzuwenden und den Verein langfristig zu stabilisieren.