Union Berlin trennt sich sofort von Cheftrainer Mauro Lustrinelli. Präsident Dirk Zingler begründet die Entlassung mit einem katastrophalen Saisonstart und drohendem Bundesligaaufstieg.

Der 1. FC Union Berlin hat seinen Cheftrainer Mauro Lustrinelli mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Vereinsführung reagierte damit auf einen katastrophalen Saisonstart, der die sportliche Zukunft der Berliner in der höchsten deutschen Spielklasse akut gefährdet. Präsident Dirk Zingler gab am Samstagabend die überraschende Personalentscheidung bekannt, nachdem sich die Ergebnisse auf dem Feld seit Monaten nicht nach oben entwickelt hatten.

Katastrophale Ergebnisse bedrohen Klassenerhalt

Die unmittelbare Ursache für die Trennung liegt in den miserablen Ergebnissen, die das Team von Mauro Lustrinelli bisher erzielt hat. Mit lediglich sieben Punkten aus den bisherigen Spielen befindet sich Union Berlin auf einem direkten Abstiegsplatz in der Tabelle. Präsident Dirk Zingler begründete den Schritt damit, dass die Spielweise und die erzielten Leistungen der Profimannschaft den Klassenerhalt in der Bundesliga massiv gefährden. Trotz fünf Monaten gemeinsamer Arbeit kam die Führungsebene zu dem Schluss, dass mit dem aktuellen Kurs die sportlichen Ziele nicht erreichbar sind.

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Die Talfahrt begann bereits früher in der Saison. Mitte Oktober gab es kurzzeitig positive Signale, als die Berliner in drei Spielen fünf Punkte sammelten. Diese Phase der Stabilisierung währte jedoch nicht lange. In der Folge präsentierte sich die Mannschaft in schwächelnder Form, was sich insbesondere im DFB-Pokal bemerkbar machte. Ein 0:5-Debakel beim 1. FC Köln im Pokalwettbewerb markierte einen tiefen Punkt im Vertrauen der Verantwortlichen. Zudem folgte ein Remis in der Liga gegen denselben Gegner, bevor weitere Pleiten gegen SC Freiburg, RB Leipzig und Mainz 05 den Glaubenssatz endgültig zerstörten.

Spielphilosophie scheitert an mangelnder Umsetzung

Mauro Lustrinelli war im Sommer von Urs Fischer abgelöst worden und sollte den sportlichen Neuanfang einläuten. Der 50-jährige Schweizer Trainer hatte eine fundamentale Änderung der Spieltaktik angestrebt. Statt des lange typischen, defensiv geprägten Union-Fußballs setzte Lustrinelli auf eine Viererkette und eine deutlich aktivere, offensivere Spielweise. Das Ziel war ein spielerischer Wandel, der die Mannschaften langfristig stärken sollte. Doch diese Systemumstellung ging komplett nach hinten los.

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Bei der Umstellung verlor Union Berlin ausgerechnet seine stärkste Eigenschaft: die defensive Stabilität. In vielen Spielen wirkte die Abwehrreihen lückenhaft und angreifbar. Gleichzeitig blieb die Offensive so harmlos wie in den Vorjahren. Der gewünschte, offensive Fußball vom Schweizer war in der Praxis nicht erkennbar. Die Mannschaft fand nicht in die neue Taktik, während die gewohnte Kompaktheit fehlte. Diese doppelte Schwächung machte die Eisernen zu leichten Opfern für die Gegner in der Bundesliga.

Die Verantwortung für das Scheitern liegt jedoch nicht allein bei Mauro Lustrinelli. Sportvorstand Horst Heldt sieht ebenfalls Mitverantwortung, da er nach dem Verkauf von Ilyas Ansah keinen adäquaten Ersatz für den Angriff brachte. Andrej Ilic stand wegen diverser Verletzungen lange Zeit nicht zur Verfügung. Dies zwang den Trainer dazu, im Angriff ständig zu improvisieren, was die ohnehin fragile Offensive weiter schwächte. Die personelle Situation im Kader behinderte die Implementierung der taktischen Vision erheblich.

Horst Heldt beendet Saison mit Verein

Die Entlassung von Trainer Lustrinelli ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung. Präsident Dirk Zingler verkündete, dass auch die Zusammenarbeit mit Horst Heldt nach dem Ende der Saison beendet wird. Zingler betonte, dass beide gemeinsam entschieden haben, die Kooperation auslaufen zu lassen. Die professionalität und die menschlichen Qualitäten von Horst Heldt werde man sehr schätzen, doch die sportliche Gesamtbilanz habe zu diesem Schritt geführt.

Horst Heldt stand in Köpenick schon vor der Trennung unter starker Kritik. Seine Personal- und Transferpolitik wurde wiederholt hinterfragt. Als Nachfolger von Urs Fischer musste er sich mit den personellen Glücksgriffen des Vorgängers Oliver Ruhnert vergleichen lassen. Weder bei den Trainerentscheidungen noch bei der Zusammenstellung des Profikaders bewies er dauerhaft ein gutes Händchen. Die Geduld des Vereins war nun am Ende, trotz vorheriger Zusicherungen, dem neuen Trainer die nötige Zeit zu geben.

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Seit dem Abgang des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer im November 2023 hatte kein Coach die Eisernen von Anfang bis Ende einer Saison begleitet. Die aktuelle Krise verdeutlicht die Schwierigkeiten des Klubs, eine nachhaltige Erfolgstradition aufrechtzuerhalten. Für Mauro Lustrinelli bedeutet die Entlassung ein frühes Ende seiner Tätigkeit in Berlin. Ein Nachfolger für Lustrinelli steht vorerst noch nicht fest, während der Verein unter dem Druck des Abstiegskampfes steht. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Umstrukturierung zum gewünschten sportlichen Aufschwung führen kann.