Unter der Führung von Andrea Orcel, dem ehrgeizigen Investmentbanker und ehemaligen UBS-Top-Shot, erlebte das Mailänder Finanzinstitut Unicredit einen beeindruckenden Aufschwung. Jetzt wollen die Italiener ihre Position in Deutschland und damit grenzübergreifend deutlich ausbauen. Ein wichtiger Einwand ist, dass die Deutsche Bundesregierung in eine Zwickmühle geraten sei, nationale Interessen und wirtschaftliche Vorteile zu balancieren. Anders gesagt, der Finanzsektor in Europa ist weiterhin zersplittert, was innovative Investitionen und Finanzierungsmöglichkeiten erschwert. Mit einer möglichen deutschen-italienischen Übernahme könnten sich IFP und Finanzsektor an Orten in Europa scheiden werden, aber dasжку daran, ob dies die gegenteilige Wirkung hat oder nicht.

Unter der Führung von Andrea Orcel, dem ehrgeizigen Investmentbanker und ehemaligen UBS-Top-Shot, erlebte das Mailänder Finanzinstitut Unicredit einen beeindruckenden Aufschwung. Jetzt wollen die Italiener ihre Position in Deutschland und damit grenzübergreifend deutlich ausbauen.

Im grössten europäischen Markt besitzt die Commerzbank ein fest verankertes Firmenkundengeschäft und gilt als führende Bank für den Mittelstand. Genau auf dieses Geschäft hat es Unicredit abgesehen. Steckbrief Unicredit – die Universalbank Box zuklappen Box zuklappen Steckbrief Commerzbank – die Bank für den Mittelstand Box zuklappen Box zuklappen Unicredit will wachsen: Professor Florian Heider ist wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung: Unicredit kenne das Geschäft mit mittelständischen Kunden aus ihrem Heimmarkt bestens.

Zudem sei die Bank – ähnlich wie die Commerzbank – stark in Osteuropa präsent. Hinzu komme, dass die Mailänder bereits vor mehr als zwanzig Jahren die deutsche Hypovereinsbank übernommen hätten. Mit einem Kauf der Commerzbank würde Unicredit ihren Expansionskurs in Deutschland konsequent fortsetzen. Strategisch sei das deshalb durchaus schlüssig, so Heider





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