UniCredit überschreitet mit Commerzbank‑Angebot die 30‑Prozent‑Marke

Die italienische UniCredit hat durch ihr freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank den Anteil von 30 % überschritten und hält nun rechnerisch 34,35 % der Anteile. Das Angebot sieht einen Tausch von Commerzbank‑Aktien gegen UniCredit‑Anteile vor, liegt jedoch unter dem aktuellen Börsenwert der Commerzbank‑Papiere. Während UniCredit Einsparungen durch einen Zusammenschluss verspricht, lehnen Commerzbank‑Management, Belegschaft und der deutsche Bundesstaat die als feindlich empfundene Offerte ab und warnen vor massivem Stellenabbau. Der Bund, noch mit 12 % beteiligt, lehnt eine Übernahme ebenfalls ab. Der Artikel analysiert dieStrategien beider Seiten und die möglichen Folgen.

Die italienische Großbank UniCredit hat durch ihr freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank die Schwelle von 30 % der Anteile deutlich überschritten. Wie UniCredit in Mailand mitteilte, haben Commerzbank - Aktionäre Anteile im Umfang von 7,58 % des Grundkapitals angedient.

Zusammen mit dem bisherigen Bestand von 26,77 % ergäbe sich rechnerisch eine Beteiligung von 34,35 %. Durch das freiwillige Angebot vom Mai vermeidet UniCredit ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot, das beim Überschreiten der 30‑Prozent‑Marke fällig geworden wäre und wegen des gestiegenen Commerzbank-Kurses deutlich teurer ausgefallen wäre. UniCredit bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 eigene Anteile; auf Basis aktueller Schlusskurse entspricht das weniger als derzeit an der Börse für eine Commerzbank-Aktie zu erzielen ist.

Zudem hält UniCredit Finanzinstrumente, die Zugriff auf weitere Commerzbank-Aktien ermöglichen, und kann die bis zum 16. Juni laufende Offerte bis zum 3. Juli verlängern. Bereits im September 2024 hatte UniCredit einen Aktienverkauf des Bundes genutzt, um in großem Stil bei der Commerzbank einzusteigen und wurde schnell größter Einzelaktionär der zweitgrößten deutschen Privatbank vor dem deutschen Staat.

Mit der bereits in Deutschland aktiven Hypovereinsbank (HVB) verspricht sich UniCredit von einem Zusammenschluss milliardenschwere Einsparungen. Chef Andrea Orcel wirbt für die Vorzüge größerer Banken und erhöhte mit dem freiwilligen Kaufangebot vom 5. Mai den Druck. Das Commerzbank-Management, der Betriebsrat und die Belegschaft lehnen das als feindlich empfundene Vorgehen ab.

Aufsichtsrat und Vorstand der Commerzbank raten den Aktionären vom Verkauf ab, weil das Angebot keinen Aufschlag, sondern einen Abschlag auf den aktuellen Kurs vorsieht. Die Commerzbank warnt vor erheblichen Risiken: UniCredit ist eine der größten noch aktiven Auslandsbanken in Russland, auch wenn ein Teilverkauf eingeleitet ist, und im Falle einer Übernahme sei mit einem deutlich stärkeren Stellenabbau zu rechnen als bei einem Eigenstand.

Während bis 2030 aktuell 3.000 Vollzeitstellen wegfallen sollen, könnte das UniCredit‑Szenario bis zu 11.000 Jobverluste bedeuten, sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Der von UniCredit vorgelegte Plan sei unrealistisch. Die Commerzbank, die 2025 das beste operative Ergebnis ihrer Geschichte erzielte, will ihre Aktionäre mit steigenden Gewinnen und höheren Dividenden halten. Der Bund, der noch gut 12 % der Anteile hält, lehnt eine feindliche Übernahme ebenfalls ab.

Neben diesen inhaltlichen Auseinandersetzungen enthält der Text wiederholte Hinweise auf Newsletter‑Angebote und andere redaktionelle Verweise, die im Folgenden ignoriert werden. Die Berichterstattung konzentriert sich auf den Übernahmekampf zwischen UniCredit und der Commerzbank, die strategischen Motive beider Seiten, die Bewertung des Angebots, die möglichen Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die Haltung von Management, Mitarbeitern und dem deutschen Staat. Der Artikel geht auf die historische Entwicklung seit dem Einstieg im September 2024 ein, beschreibt die geplanten Synergien und die finanziellen Details des Tauschangebots.

Abschließend werden die Argumente der Commerzbank gegen die Übernahme dargelegt, darunter Risiken durch das Russland‑Engagement und ein massiver Stellenabbau. Insgesamt liefert der Text ein umfassendes Bild des aktuellen Stands im Übernahmekonflikt





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