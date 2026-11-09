UniCredit plant HVB-Übernahme bis 2027 zur Stärkung der Commerzbank-Beteiligung

UniCredit will die Kontrolle über die HypoVereinsbank übernehmen, um die Anteile an der Commerzbank auszubauen. Die Strategie zielt auf höhere Gewinne pro Aktie und massive Dividenden für Investoren bis 2028 ab, während die Commerzbank aktuell mit Einschränkungen rechnen muss.

Die italienische Bankengruppe UniCredit hat einen entscheidenden Schritt zur weiteren Konsolidierung ihrer deutschen Bankaktivitäten angekündigt. Wenn die verbleibenden regulatorischen Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet bis Ende November erteilt werden, wird das Finanzinstitut eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Ziel dieser Versammlung ist die Wahl neuer Mitglieder in den Aufsichtsrat, um die strategische Kontrolle zu sichern und die Umsetzung der eigenen Unternehmensstrategie voranzutreiben.

Zeitplan für die Kontrolle und Strategieumsetzung

UniCredit plant, die operative Kontrolle über die HypoVereinsbank im ersten Quartal 2027 in Frankfurt zu übernehmen. Mit diesem Schritt soll unmittelbar die Umsetzung der unter dem Leitwort "Unlocked" bekannten Strategie beginnen. Die Bank betont, dass dieses Vorhaben nur begrenzte Risiken birgt. Ein möglicher früherer Zeitpunkt für den Umbau der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank könnte sogar noch vor dem geplanten Zeitrahmen stattfinden, was nach Angaben der Bank deutlich zusätzlichen Wert schaffen würde. Ursprünglich hatte UniCredit-Chef Andrea Orcel im April diesen Schritt noch für die Zeit nach 2028 in Aussicht gestellt, was nun deutlich beschleunigt wird.

Also read Stefan Raab kriegt neue Show – gehen Deutschland die Moderator*innen aus?

Sicherstellung von 49 Prozent und mögliche Ausweitung

Die italienischen Stakeholder hatten sich bereits zuvor durch ein spezifisches Übernahmeangebot einen Anteil von 49 Prozent an der Commerzbank gesichert. Dieser Anteil bildet die aktuelle Basis der Beteiligung. Sollte die HypoVereinsbank schließlich in die Commerzbank eingebracht werden, könnte sich der Gesamtanteil der italienischen Partner an der Frankfurter Bank deutlich steigern. Dieser Mechanismus dient dazu, die strategische Positionierung auf dem deutschen Markt zu festigen und Synergien zwischen den einzelnen Banktöchtern besser zu nutzen, ohne dabei die rechtlichen Grenzen der aktuellen Holding-Struktur zu verletzen.

Advertisement

Finanzielle Aussichten für Investoren und Aktionäre

Die finanziellen Prognosen von UniCredit sind für die Beteiligungseigner der Gruppe sehr attraktiv formuliert. Bereits mit der derzeitigen Beteiligungssituation könne die Bank den Gewinn je Aktie bis zum Jahr 2028 auf zehn Euro steigern. Davon sollen mehr als acht Euro direkt an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Diese Zahlen sollen den Anlegern eine klare Renditeerwartung bieten und das Vertrauen in die langfristige Profitabilität der deutschen Marktpräsenz stärken. Die Strategie setzt dabei auf eine effiziente Allokation von Kapital und eine Fokusverschiebung auf profitablere Geschäftsfelder innerhalb des Konzernverbunds.

Auswirkungen auf die Dividendenpolitik der Commerzbank

Im Gegensatz zu den positiven Aussichten für die UniCredit-Aktionäre müssen die Aktionäre der Commerzbank in naher Zukunft mit geringeren Dividenden rechnen. Die von UniCredit vorgestellte neue Strategie ist mit außergewöhnlichen Rückstellungen, finanziellen Belastungen und erheblichen Investitionen verbunden. Diese Maßnahmen dienen der strukturellen Anpassung und der Vorbereitung auf die späteren Schritte der Integration. Das Frankfurter Geldhaus hatte den Gewinn in der Vergangenheit praktisch komplett an seine Aktionäre ausgeschüttet, was sich durch die notwendigen Umschichtungen und Aufbaukosten temporär ändern wird.