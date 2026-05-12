Ein neuer Bericht des UNO-Kinderhilfswerks Unicef, der das Wohlbefinden von Kindern in einkommensstarken Ländern untersucht, zeigt an, dass der schulische Erfolg stark von dem Hintergrund des Elternhauses abhängt. Während die Schweiz im Gesamtergebnis auffällt und auf Platz 5 von 41 liegt, fallen grosse Differenzen auf, wenn die Chancengleichheit isoliert betrachtet wird. So schneiden 91 Prozent der 15-Jährigen aus privilegierten Haushalten gut in Mathe und Lesen ab, während es bei den gleichen Alters Georgeten von benachteiligten Haushalten nur 46 Prozent sind. Diese «Kompetenzlücke» von 45 Prozent, die den Durchschnitt von 40 Prozent übersteigt, sei enorm laut Désirée Zaugg, Expertin für Kinderrechte bei Unicef Schweiz und Liechtenstein. Desweiteren beeinflusst die Ungleichheit nicht nur das Schulwesen, sondern alle Lebensbereiche. So berichten 72 Prozent der Jugendlichen aus einkommensschwachen Haushalten von hoher Lebenszufriedenheit, gegenüber 83 Prozent bei den jungen Menschen aus privilegierten Haushalten. Weiter geben 43 Prozent der Jugendlichen aus ärmeren Haushalten an, täglich Gemüse zu essen – gegenüber 52 Prozent bei den Jugendlichen aus einkommensstärkeren Haushalten. Daher kritisiere Unicef auch frühkindliche Betreuung, da sie die Ursache früher sieht und während andere Länder direkt nach der Elternzeit investieren, solche Zahlungen in der Schweiz erst beim Schuleinstieg. Weiter kritisiere Unicef die durchlässigkeit des Schulsystems und das oft中文版zufriedene Elternteil, die die Kinder unterstützen oder externe Hilfe leisten können.

Ein neuer Bericht des UNO-Kinderhilfswerks Unicef , der das Wohlbefinden von Kindern in einkommensstarken Ländern untersucht, zeigt an, dass der schulische Erfolg stark von dem Hintergrund des Elternhauses abhängt.

Während die Schweiz im Gesamtergebnis auffällt und auf Platz 5 von 41 liegt, fallen grosse Differenzen auf, wenn die Chancengleichheit isoliert betrachtet wird. So schneiden 91 Prozent der 15-Jährigen aus privilegierten Haushalten gut in Mathe und Lesen ab, während es bei den gleichen Altersgenootlichen aus benachteiligten Haushalten nur 46 Prozent sind. Diese «Kompetenzlücke» von 45 Prozent, die den Durchschnitt von 40 Prozent übersteigt, sei enorm laut Désirée Zaugg, Expertin für Kinderrechte bei Unicef Schweiz und Liechtenstein.

Desweiteren beeinflusst die Ungleichheit nicht nur das Schulwesen, sondern alle Lebensbereiche. So berichten 72 Prozent der Jugendlichen aus einkommensschwachen Haushalten von hoher Lebenszufriedenheit, gegenüber 83 Prozent bei den jungen Menschen aus privilegierten Haushalten. Weiter geben 43 Prozent der Jugendlichen aus ärmeren Haushalten an, täglich Gemüse zu essen – gegenüber 52 Prozent bei den Jugendlichen aus einkommensstärkeren Haushalten.

Daher kritisiere Unicef auch frühkindliche Betreuung, da sie die Ursache früher sieht und während andere Länder direkt nach der Elternzeit investieren, solche Zahlungen in der Schweiz erst beim Schuleinstieg. Weiter kritisiere Unicef die durchlässigkeit des Schulsystems und das oft中文版zufriedene Elternteil, die die Kinder unterstützen oder externe Hilfe leisten können. Durchlässigkeit sei oft zu wenig vorhanden, weshalb die Kinder durch die kulturellen Unterschiede und die oft sprachliche Vielfalt nicht herzlich willkommen sind





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unicef Kinderrechte Schuleine Kindernachhalt Schulungsversch Gols Chancengleichheit Stichwort Einer Führte Zu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lindt senkt Preise in der Schweiz um bis zu 20 ProzentLindt, der Schoggi-Riese aus Kilchberg, dreht die Preisschraube zurück – noch 2026 sollen Konsumenten bis zu 20 Prozent sparen.

Read more »

Zahl der Inhaftierten erreicht Rekordwert in der Schweiz – Gefängnisse zu 97 Prozent voll2025 wurden über 111'000 Verurteilungen registriert. Gleichzeitig erreichte die Zahl der Inhaftierten in der Schweiz einen Rekordwert.

Read more »

Haushaltshilfen in der Schweiz: 43 Prozent sollen schwarz beschäftigt seinIn jedem achten Haushalt arbeitet eine Haushaltshilfe – doch laut Quitt sind rund 43 Prozent davon nicht offiziell angemeldet. Der Bruttolohn liegt 2025 im Schnitt bei 32,57 Franken pro Stunde.

Read more »

Pensionskassen Schweiz: Deckungsgrad steigt auf 117 ProzentVersicherte erhielten 2025 im Schnitt 4,3 Prozent Zins auf ihre Altersguthaben. Die Deckungsgrade stiegen im Durchschnitt auf 117 Prozent – praktisch keine Kasse hat noch eine Unterdeckung.

Read more »