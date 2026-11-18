Eine Mehrheit der Studierenden der Uni Bern stimmt für eine rein pflanzliche Verpflegung in den Mensen. Die Hochschule lehnt das ab. Kritik an der Einschränkung der Wahlfreiheit.

Zwei Drittel der an der Abstimmung teilnehmenden Studierenden der Universität Bern haben sich für eine ausschließliche pflanzliche Verpflegung in den Mensen ausgesprochen. Bei einer Stimmbeteiligung von nur zehn Prozent sprachen sich 1367 Teilnehmende für das Nachhaltigkeitspositionspapier aus, das am Montag geschlossen werden konnte. Die Koordinationsstelle Plant-Based Universities Schweiz begrüßt das Ergebnis als klares Signal, während die Hochschulleitung an ihrer aktuellen Strategiekritik festhält. Die Debatte um die Zukunft der studentischen Verpflegung hat damit eine neue Dimension erreicht und zeigt die tiefgreifende Spaltung der Meinungen in der Studierendenschaft.

Mehrheit für Verzicht auf tierische Produkte

Die Kernforderung der Abstimmung lautet, dass in den Mensen ausschließlich pflanzliche Speisen angeboten werden sollen. Geografiestudentin Chantal Senn, 27 Jahre alt, bezeichnet das Votum als klares Statement der Studierenden. Sie verweist darauf, dass der aktuelle Hitzesommer verdeutlicht habe, dass sofortiges Handeln notwendig sei. Als wissenschaftliche Institution sei die Universität Bern verpflichtet, hier voranzugehen. Senn begründet ihre Position damit, dass Pilotprojekte in Basel, Wien und England gezeigt hätten, dass eine pflanzliche Verpflegung bis zu 60 Prozent der Emissionen einsparen kann. Für sie ist die Forderung nicht übertrieben, da es sich lediglich um eine optionale Mahlzeit von insgesamt drei am Tag handelt.

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Obwohl das Abstimmungsergebnis keine direkte rechtliche Verpflichtung für die Universität darstellt, sieht Senn darin eine moralische Pflicht. Die Leitung der Hochschule müsse dem Studierendenkollektiv jetzt zuhören und gemeinsam mit diesen in die Umsetzung gehen. Die Koordinierungsstelle Plant-Based Universities Schweiz hat diese Position im Zuge der Abstimmung deutlich gemacht und erwartet von der Universitätsleitung, dass sie die ökologischen Notwendigkeiten ernst nimmt. Die Forderung nach einem kompletten Verzicht auf tierische Produkte ist damit das zentrale Ergebnis des demokratischen Verfahrens innerhalb der Studierendenschaft.

Kritik an eingeschränkter Wahlfreiheit

Trotz der deutlichen Mehrheit in der Abstimmung gibt es laut den Nachrichten von 20 Minuten erheblichen Widerstand unter den Studierenden, der sich auf individuelle Freiheitsrechte und ökonomische Aspekte stützt. Die 24-jährige Studentin Alicia äußert, dass das Mensa-Angebot bereits heute als zu teuer empfunden werde. Eine vollständige Umstellung auf pflanzliche Gerichte würde sie ihrer Ansicht nach noch weiter in ihren Möglichkeiten einschränken. Sie argumentiert, dass es nicht korrekt sei, Menschen zu einer bestimmten Ernährungsweise zu drängen. Für sie gibt es andere, drängendere Probleme, die gelöst werden müssten, bevor man an die Mensa gehe.

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Auch Silas, 25 Jahre alt und selbst Vegetarier, kritisiert den Ansatz der Abstimmung. Er findet, dass es nicht in der Ordnung sei, den Studierenden nur noch ein sehr eingeschränktes Angebot zu machen. Sein Argument lautet, dass die Menschen selbst entscheiden können sollten, wie sie sich ernähren. Er vergleicht die Situation mit einem umgekehrten Fall: Falls es nur noch Fleisch geben würde, könnte er sich als Vegetarier nicht mehr verpflegen und würde sich nicht ernst genommen fühlen. Für ihn sollte das Mensa-Angebot für alle Gruppen offen bleiben und nicht nur für eine bestimmte ideologische Gruppe. Er befürchtet zudem, dass der Effekt der Umstellung gering sei, da man bei fehlendem Angebot einfach in Supermärkte wie Migros oder Coop ausweichen würde.

Universität lehnt kompletten Verzicht ab

Die Universität Bern hat sich in einer offiziellen Stellungnahme klar von der Forderung der Studierenden distanziert. Brigit Bucher, die Leitung Media Relations der Universität Bern, erklärte, dass man sich bereits heute für ein ökologisches und nachhaltiges Verpflegungsangebot einsetze. Pflanzliche Optionen hätten dabei einen wichtigen Stellenwert erhalten. In den vergangenen Jahren sei das Angebot an pflanzenbasierten Speisen kontinuierlich ausgebaut worden. Dennoch bleibt die Hochschule bei ihrer Linie: Ein vollständiger Verzicht auf tierische Produkte ist weiterhin nicht Bestandteil der strategischen Planung der Universität Bern. Die Ausrichtung der Mensen richte sich stark nach der aktuellen Nachfrage der Kundengruppen.

Laut den Angaben der Universität sind heute knapp die Hälfte der an der Universität Bern verkauften Menüs mit Fleisch zubereitet. Etwa etwas mehr als die Hälfte der Menüs sind pflanzenbasiert. Von diesen pflanzenbasierten Menüs ist knapp ein Drittel vollständig vegan. Die Stiftung Mensabetriebe überprüft das Angebot und die Preise laufend, um die Qualität und Angemessenheit zu gewährleisten. Die Betreiberin der Mensa, die ZFV-Genossenschaft, betont ebenfalls ihren Willen, klimafreundliche und ausgewogene Ernährungslösungen voranzutreiben, ohne dabei auf die traditionellen Fleischgerichte zu verzichten. Die Hochschule weist also auf einen bestehenden Balanceakt hin, der zwischen ökologischen Zielen und der Vielfalt des Angebots existiert.

Auswirkungen und künftige Entwicklung

Die Abstimmung hat eine breite Debatte über die Rolle der Universität in der Klimakrise ausgelöst. Während die Befürworter wie Chantal Senn eine radikale Reduktion der Emissionen durch Ernährungsumstellung anstreben, sehen Gegner wie Alicia und Silas darin einen Eingriff in die persönliche Freiheit und eine Vernachlässigung anderer Prioritäten. Die Universität Bern sieht sich in der Pflicht, beide Seiten zu berücksichtigen. Sie verweist auf die bereits存在的 pflanzlichen Optionen und die laufende Überprüfung durch die Stiftung Mensabetriebe. Es bleibt abzuwarten, wie die Hochschule auf den politischen Druck der Studierenden reagieren wird. Die Forderung nach einer rein pflanzlichen Mensa hat jedoch gezeigt, dass ein signifikanter Teil der Studierendenschaft mehr Ambitioniertheit in der Nachhaltigkeitspolitik erwartet. Die Diskussion wird wahrscheinlich weitergehen, bis eine Einigung zwischen den Anforderungen des Klimaschutzes und der gewünschten Angebotsvielfalt gefunden ist.