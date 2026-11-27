Eine Analyse der 300 reichsten Schweizer zeigt: 83% des Vermögens stammen aus Erbschaften. Experten diskutieren die Folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft.

Die Frage nach der Gerechtigkeit in der Schweizer Wirtschaft wird seit Jahren hitzig diskutiert. Insbesondere das Phänomen der Superreichen und deren Anteil an der nationalen Wohlstandskonzentration steht im Fokus. Blue News hat verschiedene Ökonom*innen und einen Soziologen befragt, um zu klären, wie es zu dieser Konzentration kommt und welche Auswirkungen dies auf die Gesellschaft hat. Die Ergebnisse zeigen ein vielschichtiges Bild, das weit über einfache Vorurteile hinausgeht.

Wer wird Millionär in der Schweiz?

Um in das prestigeträchtige Ranking der 300 reichsten Personen in der Schweiz aufgenommen zu werden, ist ein Vermögen von rund 120 Millionen Franken erforderlich. An der absoluten Spitze steht das Vermögen der Nummer eins bei 33,5 Milliarden Franken. Die Quellen des Reichtums sind dabei unterschiedlich, aber es gibt klare Muster. Ueli Mäder von der Universität Basel erklärt, dass Reichtum oft von Vorfahren profitierend entsteht. Wer viel erbt, Liegenschaften besitzt und Kapital anstellt, dessen Vermögen wächst durch niedrige Steuern und hohe Renditen. Teils werden diese Investition auch in südlichen Kontinenten getätigt, wo Arbeitskräfte geringere Löhne fordern.

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Isabel Martinez von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich bestätigt dies. Ganz oben an der Spitze finden sich oft Erbinnen und Erben, deren Vermögen über mehrere Generationen gewachsen ist. Unter den Milliardären dominieren Investoren und Geschäftsmänner aus dem Private Equity Bereich. Unterhalb dieser Elite finden sich Topmanager wie Sergio Ermotti, aber auch Prominente wie die Künstlerin Shania Twain oder der Sportler Sebastian Vettel. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Immobilienwirtschaft, wie Anja Graf oder Beat Frischknecht, runden das Bild ab.

Reto Föllmi von der Universität St. Gallen betont, dass die reichsten Menschen alle mit einem Unternehmen verbunden sind. Oft haben sie es geerbt, es kommt aber auch vor, dass Gründer unter die Reichsten aufsteigen. Als reiner Manager, selbst in einer Top-Position, werde man nicht so reich. Die Verbindung zu einem Unternehmen ist der Schlüsselfaktor für das extrem hohe Vermögen.

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Der Anteil geerbten Vermögens

Ein entscheidender Punkt ist der Anteil des Vermögens, das tatsächlich geerbt wurde, im Gegensatz zu eigenem Unternehmertum. Isabel Martinez hat die Daten der "Bilanz" systematisch über den Zeitraum von 1989 bis 2020 ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass 60 Prozent der Reichsten Erbinnen und Erben sind. Dies zeigt, dass der Aufstieg an die Spitze weniger vom eigenen Unternehmertum als vom Erbe abhängt. Marius Brühlhart von der Universität Lausanne verweist auf eine aktuelle Studie seiner Kollegen Enea Baselgia und Isabel Martinez.

Laut dieser Studie stammen 83 Prozent des Geldwerts der Vermögenswerte der "Bilanz"-300 aus Erbschaften. Bei im Ausland Geborenen beträgt dieser Anteil immer noch 71 Prozent. Dies ist ein enormer Befund, der die Rolle der Vererbung in der Schweizer Gesellschaft unterstreicht. Reto Föllmi sieht es als eine Mischung aus beidem. Viele der Personen, die weit vorne im Ranking stehen, besitzen Unternehmen, die seit der Erbschaft deutlich an Wert gewonnen haben. Sie gehören also Jahre nach der Erbschaft noch zu den Reichsten, weil die Unternehmen erfolgreich waren.

Es ist jedoch die Ausnahme, dass ein Familienunternehmen über mehrere Generationen hinweg so erfolgreich bleibt, dass die Inhaber anhaltend zu den Reichsten gehören. Die meisten Familienunternehmen schaffen diesen Langzeiterfolg nicht, was den Anteil der Erben an der absoluten Spitze noch weiter erklärt. Die Nachhaltigkeit des Reichtums hängt also stark vom Erfolg des vererbten Unternehmens ab.

Zusammenhang mit ärmeren Haushalten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beziehung zwischen dem Vermögen der Superreichen und der Anzahl Menschen ohne Vermögen in der Schweiz. Ueli Mäder stellt fest, dass ein Viertel der Haushalte über kein steuerbares Netto-Vermögen verfügt. Ihre Einkommen steigen kaum, sie erben wenig oder nichts, während die Vermögen der Reichen zunehmen. Dies ist auf hohe Renditen und niedrige Steuern zurückzuführen.

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Isabel Martinez argumentiert, dass ein Zusammenhang nur indirekt besteht. Theoretisch könnten Löhne in Unternehmen höher sein, wenn weniger Geld an die Eigentümerinnen und mehr an die Arbeitnehmenden fließen würde. Dies garantiert jedoch nicht automatisch, dass höhere Löhne in Vermögensaufbau fließen. Es würde zumindest den Spielraum für Ersparnisse erhöhen. Reto Föllmi sieht keinen direkten Zusammenhang. Er verweist darauf, dass der internationale Vergleich zeigt, dass die Ausgestaltung des Sozialstaats und der Altersvorsorge einen großen Einfluss auf die private Vermögensbildung hat. Wer gut abgesichert ist, hat weniger Anreize, privat Vermögen aufzubauen.

Als Beispiel nennt er Italien, wo Wohneigentum viel stärker verbreitet ist als in Deutschland. Deshalb ist das Medianvermögen in Italien größer als in Deutschland. Dies zeigt, dass die Vermögensverteilung stark von politischen und sozialen Rahmenbedingungen abhängt und nicht nur von der Verteilung an der Spitze.

Wirkung weniger Reicher

Schließlich wurde die Frage gestellt, wem es besser gehen würde, wenn die Reichsten weniger reich wären. Marius Brühlhart antwortet, dass es darauf ankommt, warum die Reichen weniger reich wären. Wenn sie weniger arbeiten, tüfteln und investieren würden, dann wären alle ärmer. Dies ist eine kontroverse Ansicht, die die Bedeutung der Investitionstätigkeit der Reichen für die Volkswirtschaft hervorhebt.

Die Diskussion um die Ungleichheit in der Schweiz ist also komplex. Es geht nicht nur um die Verteilung, sondern auch um die Ursachen des Reichtums und die potenziellen negativen Auswirkungen einer Reduzierung. Die Experten sind sich einig, dass Erbschaften eine zentrale Rolle spielen, aber auch die Rolle von Unternehmertum und Investition. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind vielschichtig und hängen von vielen Faktoren ab, einschließlich der politischen Rahmenbedingungen.